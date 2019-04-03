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不只林太追星大手筆！　爆台灣貴婦砸錢開見面會「私約韓偶像」

圖文／鏡週刊

名嘴爆料貴婦荒淫玩男星　于太這樣自清。（圖／《鏡週刊》） 

▲于太身為賣力砸錢的超級粉絲，自然有不少親近他們的自拍合影。（圖／《鏡週刊》翻攝自Burning Sun官網）

「林太」先是因為勝利的島上壽宴名單曝光，不過當時外界僅聚焦在同場被指涉為「Ｋ男星」的柯震東，及後來扯出一票如王大陸、陳柏霖、房祖名，甚至是言承旭的男星開趴陣容，後來本刊率先報導其實是于太的「林太」後，除了她被網民及媒體瘋狂辦案，最初該篇炫富的時尚雜誌專訪，隨之也離奇下架，可見「于太」勢力之大。

根據接觸過于太的人士透露，她其實個性非常親和，而且待人海派爽朗，直來直往的她，雖然是品牌的超級貴賓，但都待服務她的工作人員像是朋友一般，有股「姐」的大器，但偶爾也流露出自己少女心的內在。問她買東西什麼最能打動她？她也回得直接：「聽到『限量』2個字就沒辦法了，一定買！買東西看限量和開不開心比較多。」

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名嘴爆料貴婦荒淫玩男星　于太這樣自清。（圖／《鏡週刊》）

▲于太出手闊綽，也愛跟友人裝扮炫耀，傳她都用現金付錢，不留卡號，但也有說她是台中百貨業知名「閃靈刷手」。（圖／《鏡週刊》翻攝自ruru15微博）

原本她只是精品牌的都市傳說，因為雜誌專訪而受到一小圈人注目，如今則因她在韓國已被調查、涉及洗錢，揪出共有2名負責人、7本假存摺做案；在夜店以低消費拿高費用收據，差額匯到人頭帳戶，光是其中一本存摺，就被查出洗了約新台幣120萬元。

至於像是「于太」這種瘋狂追星的超級貴婦，她在台灣並不寂寞，本刊接獲幕後人士透露，某位女士也會砸錢主辦韓星的粉絲見面會，然後私下親自為心儀的偶像戴上沉甸甸的金鍊。不久前也有名嘴曾爆料台灣富太圈的荒淫玩法。

名嘴爆料貴婦荒淫玩男星　于太這樣自清。（圖／《鏡週刊》）

▲韓國新聞報導，于太透過勝利夜店洗錢，被查出多名人頭帳戶，對照她賭場大亨太太的背景，一切也都顯得合理。（圖／《鏡週刊》翻攝自MBC）

▼鏡爆頭條》勝利醜聞台灣貴婦起底 林太老公千億賭國大亨。（影片／取自鏡週刊YOUTUBE，如遭刪除請見諒）

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勝利, 台灣林太, 林太, 于太, 賭國大亨, 于國柱

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