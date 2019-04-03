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一聽張柏芝第3兒子　謝霆鋒爸秒變冷漠「吐8字」洩無奈心聲

記者傅家妤／綜合報導

香港女星張柏芝與前夫謝霆鋒，育有2個兒子Lucas及Quintus，2018年底證實生下第三胎「小王子」，不過她一直未曾透露小兒子親生父親身分。前公公謝賢日前出席活動時，被問及是否有見過張柏芝的第三個兒子，他冷淡地回應一句話後，就不願再多談。

▲張柏芝、謝賢。（圖／翻攝自IG／張柏芝、微博／謝賢）

▲謝賢回應張柏芝第三胎時語氣非常冷淡。（圖／翻攝自IG／張柏芝、微博／謝賢）

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據香港媒體報導，謝賢1日晚間出席港劇《法證先鋒IV》的殺青活動時，談及與兩個孫子的相處日常，「每次兩個孫子都會去霆鋒那裡，我大概一個月見他們一次，不過去到都只是看著他們在玩。」還開玩笑說自己年紀大了，記不起兩個孫子的名字，談及兒孫謝賢全程都笑得非常開心。

▲張柏芝、謝賢。（圖／翻攝自IG／張柏芝、微博／謝賢）

▲張柏芝、謝賢。（圖／翻攝自IG／張柏芝、微博／謝賢）

▲謝賢一個月見兩個孫子一次。（圖／翻攝自IG／張柏芝）

不過，隨後有記者脫口問及他是否有見過張柏芝的第三個兒子，謝賢隨即變得冷漠，冷冷地回應：「不知道！這個不關我們家的事。」似乎對於頻被問及此事感到非常無奈。後來話題到兒子謝霆鋒身上，被問及是否會與兒子合作拍戲，他隨即恢復幽默個性笑言：「當然不肯，他會搶光我的鏡頭，我什麼都輸給他，現在已經是他的世界了。」一番話逗樂現場眾人。

事實上，謝賢並非如他所說般「什麼都輸給兒子」，其實香港金像獎在2日晚間才剛宣布，82歲的謝賢榮獲了第38屆的「終身成就獎」，將會於14日晚間出席頒獎典禮領獎，他在接受香港《蘋果日報》訪問時，透露當天依舊會戴著自己的招牌「太陽眼鏡」現身領獎。

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張柏芝, 謝霆鋒, 謝賢

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