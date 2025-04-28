ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

金賽綸生前最後遺作曝光！撐起樂觀笑容　「人生活著真不容易」對白惹淚崩

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星金賽綸於2月輕生逝世，生前最後一部作品於28日突然公開，她為電影《Guitar Man》出演主題曲〈沒有痛楚的世界〉（暫譯），開場的對白「哥哥，很累對嗎？人生活著真不容易」，立刻引來大批粉絲淚崩，她的甜美笑容再次浮現，令影迷不捨留言「希望金賽綸在另一個世界不痛了」。

▲▼ 金賽綸生前最後遺作曝光！撐起樂觀笑容　「人生活著真不容易」對白惹淚崩。（圖／翻攝自Prossima Music YouTube）

▲▼金賽綸生前最後遺作曝光，對白恰好講到「人生活著真不容易」惹淚崩。（圖／翻攝自Prossima Music YouTube）

▲▼ 金賽綸生前最後遺作曝光，對白恰好講到「人生活著真不容易」惹淚崩。（圖／翻攝自Prossima Music YouTube）

[廣告]請繼續往下閱讀...

金賽綸為電影《Guitar Man》出演主題曲〈沒有痛楚的世界〉（暫譯），片商於28日無預警曝光完整MV，她講著對白：「哥哥，很累對嗎？人生活著真不容易，你知道我害怕的時候，最想念的人是誰嗎？」她主要與歌手李善政（音譯이선정，Lee Sun Jung）有對手戲。

▲▼ 金賽綸生前最後遺作曝光！撐起樂觀笑容　「人生活著真不容易」對白惹淚崩。（圖／翻攝自Prossima Music YouTube）

▲▼金賽綸在MV笑得很開心。（圖／翻攝自Prossima Music YouTube）

▲▼ 金賽綸在MV裡撐起樂觀笑容　「人生活著真不容易」對白惹淚崩。（圖／翻攝自Prossima Music YouTube）

講述吉他手追夢的故事，金賽綸講著口白：「哥哥，很累對嗎？人生活著真不容易，所以我也曾經想要放下一切，每當那時候我都會害怕，但現在不會了，因為哥哥你做得比我好。」她在MV裡陪伴追夢，態度樂觀又積極，然而，現實生活的她，最終選擇放下一切，令歌迷看了不勝唏噓。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

雨琦教薇娟唱〈跳樓機〉　一學就會敲好聽～

推薦閱讀

蔡阿嘎堂妹開撕「是要開始分產嗎」！岳父驚吐6字 半夜真心話全說了

蔡阿嘎堂妹開撕「是要開始分產嗎」！岳父驚吐6字 半夜真心話全說了

蕾菈減肥1年半「體脂剩18%」首參加健美賽！成績出爐：快1年沒喝奶茶

蕾菈減肥1年半「體脂剩18%」首參加健美賽！成績出爐：快1年沒喝奶茶

蔡阿嘎員工爆想跳槽！　薔薔收履歷「堅決不用」吐實情：亂七八糟

蔡阿嘎員工爆想跳槽！　薔薔收履歷「堅決不用」吐實情：亂七八糟

獨／歐陽妮妮一家三口宣布搬回杭州　張書豪「帶兒兩邊跑」回應了

獨／歐陽妮妮一家三口宣布搬回杭州　張書豪「帶兒兩邊跑」回應了

任賢齊「買下一條街房產」！身價22億：唱到哪買到哪 豪氣內幕曝

任賢齊「買下一條街房產」！身價22億：唱到哪買到哪 豪氣內幕曝

白種元爭議狂燒！《黑白大廚2》驚爆難產　被拍到「法國憔悴切肉」

白種元爭議狂燒！《黑白大廚2》驚爆難產　被拍到「法國憔悴切肉」

鍾明軒點名4同行「趁機踩一腳」！　網紅公開道歉：不該英文那麼爛

鍾明軒點名4同行「趁機踩一腳」！　網紅公開道歉：不該英文那麼爛

克莉絲汀史都華婚禮現場曝光！「甜吻編劇妻」吐露生子計畫

克莉絲汀史都華婚禮現場曝光！「甜吻編劇妻」吐露生子計畫

歐陽妮妮產後4月證實「搬回杭州」！揭與台北家最大不同：很陌生

歐陽妮妮產後4月證實「搬回杭州」！揭與台北家最大不同：很陌生

李雅英應援到一半「無預警離場」！等比賽結束才鬆口原因：很抱歉

李雅英應援到一半「無預警離場」！等比賽結束才鬆口原因：很抱歉

李珠妍被爆復合GD！疑「家裡煲愛」自拍藏3點線索　韓網：舊情復燃？

李珠妍被爆復合GD！疑「家裡煲愛」自拍藏3點線索　韓網：舊情復燃？

唐綺陽運勢／雙魚遇到豬隊友！牡羊感情「適合討論分開」天蠍桃花旺

唐綺陽運勢／雙魚遇到豬隊友！牡羊感情「適合討論分開」天蠍桃花旺

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

蔡阿嘎堂妹開撕「是要開始分產嗎」！岳父驚吐6字 半夜真心話全說了

蕾菈減肥1年半「體脂剩18%」首參加健美賽！成績出爐：快1年沒喝奶茶

蔡阿嘎員工爆想跳槽！　薔薔收履歷「堅決不用」吐實情：亂七八糟

獨／歐陽妮妮一家三口宣布搬回杭州　張書豪「帶兒兩邊跑」回應了

任賢齊「買下一條街房產」！身價22億：唱到哪買到哪 豪氣內幕曝

白種元爭議狂燒！《黑白大廚2》驚爆難產　被拍到「法國憔悴切肉」

鍾明軒點名4同行「趁機踩一腳」！　網紅公開道歉：不該英文那麼爛

克莉絲汀史都華婚禮現場曝光！「甜吻編劇妻」吐露生子計畫

歐陽妮妮產後4月證實「搬回杭州」！揭與台北家最大不同：很陌生

李雅英應援到一半「無預警離場」！等比賽結束才鬆口原因：很抱歉

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

金賽綸

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 不是為了老公張若昀！《甄嬛傳》唐藝昕隔8年曝「改名真相」
  2. 蔡英文成臺灣紀錄片主角！　美國導演首度「進總統官邸」拍私生活
  3. 台灣報稅季到了！班艾佛列克「溫馨提醒」　《會計師2》票房開紅盤
  4. 最帥兄弟檔合體！王子攜手邱宇辰表演JPM神曲　2萬跑友大合唱嗨翻
  5. 吳鈴山演更生人太入戲變了！罕見對妻爆粗口　罵完後悔認了：很糟
  6. 金賽綸生前最後遺作曝光！撐起樂觀笑容　「人生活著真不容易」對白惹淚崩
  7. 汪小菲為11歲愛女慶生現場曝光！　感動謝愛妻：都是筱梅準備的
  8. 改編香港80年代「三大賊王」珠寶搶案　反派專業戶挑戰史上最變態
  9. 泰版《鬼家人》保留台灣原版經典！　金百倫讚「BKPP是天選組合」
  10. 段鈞豪加盟新公司成「陳浩民師弟」　爆27年前是艾力克斯節目助理

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366