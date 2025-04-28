金賽綸生前最後遺作曝光！撐起樂觀笑容　「人生活著真不容易」對白惹淚崩

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星金賽綸於2月輕生逝世，生前最後一部作品於28日突然公開，她為電影《Guitar Man》出演主題曲〈沒有痛楚的世界〉（暫譯），開場的對白「哥哥，很累對嗎？人生活著真不容易」，立刻引來大批粉絲淚崩，她的甜美笑容再次浮現，令影迷不捨留言「希望金賽綸在另一個世界不痛了」。

▲▼金賽綸生前最後遺作曝光，對白恰好講到「人生活著真不容易」惹淚崩。（圖／翻攝自Prossima Music YouTube）



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金賽綸為電影《Guitar Man》出演主題曲〈沒有痛楚的世界〉（暫譯），片商於28日無預警曝光完整MV，她講著對白：「哥哥，很累對嗎？人生活著真不容易，你知道我害怕的時候，最想念的人是誰嗎？」她主要與歌手李善政（音譯이선정，Lee Sun Jung）有對手戲。

▲▼金賽綸在MV笑得很開心。（圖／翻攝自Prossima Music YouTube）



講述吉他手追夢的故事，金賽綸講著口白：「哥哥，很累對嗎？人生活著真不容易，所以我也曾經想要放下一切，每當那時候我都會害怕，但現在不會了，因為哥哥你做得比我好。」她在MV裡陪伴追夢，態度樂觀又積極，然而，現實生活的她，最終選擇放下一切，令歌迷看了不勝唏噓。

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