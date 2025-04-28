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蔡英文成臺灣紀錄片主角！　美國導演首度「進總統官邸」拍私生活

記者黃庠棻／台北報導

由美國導演葛靜文（Vanessa Hope）執導的紀錄電影《看不見的國家》（Invisible Nation），劇情以臺灣首位女性總統蔡英文為核心人物，敘述臺灣從威權體制走向民主轉型、性別平權、同婚合法化，及追求臺灣人身分認同的發展過程，勇奪美國索諾瑪國際影展（Sonoma International Film Festival）評審團大獎。

▲紀錄電影《看不見的國家》由美國導演葛靜文執導，向世界說台灣的故事。（圖／海鵬影業提供）

▲紀錄電影《看不見的國家》由美國導演葛靜文執導，向世界說台灣的故事。（圖／海鵬影業提供）

《看不見的國家》臺灣版海報今（28）日首度曝光，海報以臺灣最高峰玉山為主體，將電影角色蔡英文、蕭美琴、陳菊、吳沛憶、鄭麗君等臺灣女性政治人物，與自由廣場、臺北101等代表性地標結合，創造女性崛起與歷史觀點交匯的形象。

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▲紀錄電影《看不見的國家》由美國導演葛靜文執導，向世界說台灣的故事。（圖／海鵬影業提供）

▲紀錄電影《看不見的國家》由美國導演葛靜文執導，向世界說台灣的故事。（圖／海鵬影業提供）

值得一提的是，自《看不見的國家》上映消息曝光後，便頻繁收到民眾詢問與包場申請，未映演先轟動的盛況令導演葛靜雯又驚又喜。《看不見的國家》將於6月13日全臺上映。

▲紀錄電影《看不見的國家》由美國導演葛靜文執導，向世界說台灣的故事。（圖／海鵬影業提供）

▲紀錄電影《看不見的國家》由美國導演葛靜文執導，向世界說台灣的故事。（圖／海鵬影業提供）

導演葛靜文於2016年見證了臺灣人選出首位女總統的創舉，當看見螢幕打出「我們是臺灣人」，觸動她決定拍攝這部電影，坦言「我深受臺灣人民的啟發」。

▲紀錄電影《看不見的國家》由美國導演葛靜文執導，向世界說台灣的故事。（圖／海鵬影業提供）

▲美國導演葛靜文。（圖／海鵬影業提供）

葛靜文擔任製片及導演10多年，擁有美國芝加哥大學東亞研究博士學位，作品曾獲選柏林及坎城等國際影展。這次她拍攝《看不見的國家》，史無前例獲准近距離貼身採訪蔡英文，並記錄蔡英文八年總統任期內，臺灣的身分認同及民主發展，包括她如何採取堅定立場，面對大陸軍事侵略和干涉內政，葛靜文甚至還走進總統官邸，拍攝蔡英文居家生活的溫暖一面。

▲紀錄電影《看不見的國家》由美國導演葛靜文執導，向世界說台灣的故事。（圖／海鵬影業提供）

▲紀錄電影《看不見的國家》由美國導演葛靜文執導，向世界說台灣的故事。（圖／海鵬影業提供）

《看不見的國家》自國際首映以來迴響熱烈，導演葛靜文更在2024臺灣總統大選後，重新篩選素材，並於今年初完成最新版本。由於臺灣的故事並不為世人熟知，當看到臺灣觀眾映後淚流滿面，讓葛靜文更堅信臺灣的歷史和民主故事需被國際社會瞭解，認為「這對臺灣人的未來非常重要」。

▲紀錄電影《看不見的國家》由美國導演葛靜文執導，向世界說台灣的故事。（圖／海鵬影業提供）

▲紀錄電影《看不見的國家》由美國導演葛靜文執導，向世界說台灣的故事。（圖／海鵬影業提供）

有趣的是，該片除為臺灣發聲獲得熱烈迴響，片中蔡英文講話被愛貓打斷的畫面，更讓觀眾忍俊不禁，也為電影添上真性情的一面，並獲英國「衛報」力薦是「發人深省的臺灣入門課」。

《看不見的國家》片中除有習近平、臺灣前總統馬英九、「飛躍羚羊」紀政，也有蔣中正、鄧小平、蔣經國、李登輝、柯林頓，以及當年臺美關鍵人物前美國國務卿季辛吉（Henry Kissinger）等歷史畫面，而時任駐美代表、現任副總統的蕭美琴，也在片中佔有重要分量。

▲紀錄電影《看不見的國家》由美國導演葛靜文執導，向世界說台灣的故事。（圖／海鵬影業提供）

▲現任副總統的蕭美琴也在片中佔有重要分量。（圖／海鵬影業提供）

時值世界多事之秋，全球關稅戰、東歐俄烏戰爭、中東以巴問題風起雲湧，《看不見的國家》不僅提升全世界人們對臺灣未來的理解與重視，也獲坎城影展名導朴贊郁力推「臺灣是個無可否認存在的國家」。《看不見的國家》將於6月13日全臺上映。

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