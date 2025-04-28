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任賢齊「買下一條街房產」！身價22億：唱到哪買到哪 豪氣內幕曝

獨家天王豪氣包街／身價22億愛囤房　任賢齊買下青島一條街

▲影視歌三棲的亞洲天王任賢齊，在兩岸三地擁有高知名度與人氣。

圖文／鏡週刊

影視歌三棲的亞洲天王任賢齊，出道34年身價突破人民幣5億元（約新台幣22.3億元），近期為「齊跡2025」巡迴演唱會在世界各地跑透透。本刊接獲消息，他經常於巡演之餘在各地看房，對房地產擁高度興趣，甚至有「唱到哪買到哪」的說法，近日更傳出他在大陸狠砸新台幣近億元，買下青島一整條街的房產，儼然是當地的房地產大亨。

任賢齊出道多年對演藝事業依舊充滿熱情，他曾跟朋友透露，雖然事業發達了，但旗下有跟隨他多年的一票工作人員要養，每個月開銷驚人，讓他壓力頗大。

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港滬長沙　樓房到處買

尤其疫情期間，任賢齊不裁員、不減薪照顧好工作人員的生活，他說：「我還是有點底啦，還可以撐一陣子。」後來，因疫情分成三段式演出的「齊跡2025」演唱會，場場票房皆告捷，讓他的壓力稍稍緩解。

獨家天王豪氣包街／身價22億愛囤房　任賢齊買下青島一條街

▲徐懷鈺（右）舉辦出道20週年演唱會，邀來師兄任賢齊（左）擔任嘉賓，兩人合體對唱〈水晶〉。

除了歌唱事業，任賢齊其實也是投資高手，早早在多個城市擁有房產，1996年買下香港何文田豪宅區地皮，他光是買進賣出，就賺了約新台幣8,900萬元；之後買下香港南區南匯商場3間辦公室，獲利高達新台幣2.2億元；接著陸續在上海、長沙等地買房，多元化投資，讓他的身價直線飆升。

日前傳出任賢齊趁著巡演空檔，相中青島當地新蓋的一條街樓房，他認為青島是山東省最大城市，也是中國濱海度假旅遊以及國際性港口城市，未來相當看好，因此他毫不猶豫，下手買下一條街。

獨家天王豪氣包街／身價22億愛囤房　任賢齊買下青島一條街

▲任賢齊為「齊跡二〇二五」巡迴演唱會在世界各地跑透透，還常到各地看房地產。（翻攝自任賢齊微博）

一個猶豫　少賺上億元

對於房地產投資，任賢齊自有一套心法，但他也曾錯失獲利上億元的經歷，2001年在香港拍攝電影《嫁個有錢人》，拍攝地點的一位屋主因為要移民，想以約新台幣5千萬元出售房子。但當時任賢齊沒想過會在香港定居，因此沒有買，之後他再回頭看該地房產，市值已超越新台幣億元，令他苦笑說：「我只能說我沒那個命。」

獨家天王豪氣包街／身價22億愛囤房　任賢齊買下青島一條街

▲任賢齊（左一）出其不意出現在告五人的西門町《運氣來得若有似無》專輯簽唱會，讓告五人激動到腦筋一片空白。

近期任賢齊趁空參加了陸綜《很高興音樂會》，並推出由貴人小蟲為他創作的新歌〈常來〉，任賢齊透露，當年入行時一度發展不順，後來就是遇到小蟲，為他打造了專輯《心太軟》。

當時任賢齊曾打算如果專輯成績不好，即離開演藝圈，沒想到卻因這首歌讓他紅遍兩岸，成為他翻身的契機。緊接著〈對面的女孩看過來〉〈我是一隻魚〉以及〈再出發〉等金曲，讓他走紅才成為真正的天王。

獨家天王豪氣包街／身價22億愛囤房　任賢齊買下青島一條街

▲任賢齊日前跑去南京騎機車宣傳演唱會，還非常接地氣享用當地美食。（翻攝自任賢齊微博）


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