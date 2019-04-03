歐陽娜娜獲選「富比士傑出青年」台灣唯一！　「她做到不可能的事」

記者田暐瑋／綜合報導

歐陽娜娜日前因透過微博表態「我是中國人」，引起社會譁然。美國知名雜誌富比士2日公布傑出青年名單「30 Under 30」，歐陽娜娜是榜單中唯一的台灣人，更大讚她：「台灣音樂家、演員歐陽娜娜做到了不可能的事。」

▲對於被指認成「台獨」，歐陽娜娜發表聲明。（圖／微博／歐陽娜娜Nana）

《富比士》2日公布傑出青年名單，當中唯一一位台灣人就是歐陽娜娜，她被分在娛樂及體育類別，介紹詞中稱她是「台灣音樂家、演員」，稱讚她接演多部電影外，同時努力追求音樂成就，做到了不可能的事，接下來也將繼續柏克萊音樂學院的學業。其他入選的演員有南韓女團BLACKPINK、南韓女歌手CL、中國男演員劉昊然等人。

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▲歐陽娜娜。（圖／翻攝自富比士）

據陸媒《中國電影報導》，歐陽娜娜自事件後首度受訪出聲，表示無論自己是台灣、香港、北京或是哪裡的，「其實我都是中國人。」她表示，自己PO出的文字，都是她內心真實的想法和心裡話，「希望可以通過自己小小力量，做為一個00後的留學生也好、一個中國人也好，我希望大家可以聚集在一起，勇敢地去表達自己的立場，更努力地團結起來，讓祖國為我們驕傲。」



整件事情的開端，據悉是因為北京BTV電視台日前播出歐陽娜娜、關曉彤、張子楓、文淇拍攝95後四小花旦寫真時，裁掉和遮掉了歐陽娜娜，引起網友揣測。歐陽娜娜工作室隨後發表聲明「滅火」：「歐陽娜娜已經年滿18歲，有獨立思考和意志，並且堅定認為自己是個中國人。」