《復仇者4》預售開賣網站癱瘓1hr　「黃牛票喊到1.5萬」原價50倍

記者洪文／綜合報導

漫威電影《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）美國地區在當地時間2日早上8點起，正式開賣預售票，未料Fandango、AMC、Atom等電影售票網站全部癱瘓，等網站問題解決之後，很多好位子早已被搶光，現在已有黃牛票喊價1.5萬，幾乎是原價的50倍。

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▲《復仇者聯盟4：終局之戰》將是漫威電影宇宙10年來最大高潮。（圖／翻攝自Avengers臉書）



現在拍賣網站《ebay》開始出現《復仇者聯盟4：終局之戰》黃牛票，通常以50元美金起標（約1542元台幣），大部分價格落在50至100元美金（約1542至3084元台幣），幾乎是原價的10倍以上，而「立即購買」則是500元美金（約1萬5421元台幣），可以免除競標直接獲得。

▲《復仇者聯盟4》黃牛票喊到1.5萬 。（圖／翻攝自ebay）



《復仇者聯盟4：終局之戰》黃牛票價隨著場次時間、電影院所在位置有所不同，像是在紐約富豪廣場的兩張3D門票定價250元美金，但是另一張在上映第1天晚上6點而且在洛杉磯好萊塢大道上的TCL中國影城，一張票價就要500元美金，賣家甚至願意提供每個月46元的分期付款計畫。

▲《復仇者4》預售開賣網站癱瘓 。（圖／翻攝自Twitter）



根據《FORTUNE》報導，網友因Fandango網站癱瘓，等了超過1小時才恢復狀況，而《Deadline》指出《復仇者聯盟4：終局之戰》預售數字在Fandango只花6小時超越《Star Wars：原力覺醒》，榮登美國影史預售首日冠軍，甚至在Atom網站只花1小時就是《復仇者聯盟3：無限之戰》3倍。

至於台灣地區《復仇者聯盟4：終局之戰》預售票時間，美麗華影城、威秀影城、國賓影城、秀泰影城、新光影城、凱擘影城將於4月12日星期五中午12點正式開賣，預期將出現激烈的搶票熱潮。

《復仇者聯盟4：終局之戰》預計4月24日在台上映。