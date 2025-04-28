蔡阿嘎堂妹開撕「是要開始分產嗎」！岳父驚吐6字 半夜真心話全說了

記者潘慧中／綜合報導

百萬YouTuber蔡阿嘎高齡90歲的奶奶「嘎嬤」辭世，卻因為大堂妹疑似暗酸他沒有第一時間回家奔喪，家務事被迫搬上檯面，還有網友猜測「是因為要開始分產先下手為強嗎」，結果意外釣出岳父回應了。

▲蔡阿嘎岳父被釣出來留言。（圖／翻攝自Threads）



蔡阿嘎有兩位堂妹及一位堂弟，以前幫忙照顧蔡桃貴的是小堂妹Iris，日前發文疑似暗酸他的是大堂妹。面對網友質疑大堂妹的發文原因是否是為了爭產，蔡阿嘎岳父27日只在Threads表示「阿嘎都放棄了」。

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▲蔡阿嘎的岳父透露他都放棄了。（圖／翻攝自Instagram／yga0721 ）



至於大堂妹日前的發文，蔡阿嘎堂弟28日凌晨在社群網站透露，包括他在內，當事人已經當面說出心裡話，「好多事情發生的時候我們三個都還很小，在長大之後我們才明白，小時候上一輩做的事情造成了哥哥的不舒服。」

▲蔡阿嘎和堂妹及堂弟已經都把話出開。（圖／翻攝自Instagram）



彼此的誤會都解開後才發現，「其實我們都只是站在不同的立場，所以才會有一些情緒化的字眼產生傷害到彼此」，蔡阿嘎堂弟說道，如今的首要任務就是陪阿嬤走完最後一程。

▲蔡阿嘎表示理解大堂妹當時發文的立場。（圖／翻攝自Instagram／yga0721 ）



對此，蔡阿嘎在留言區幽默稱讚堂弟的文筆真好，「謝謝這個充滿心裡話的晚上，家務事談開就沒事。」至於當事人大堂妹，她也回覆了，「因為是一家人才敢勇於表達自己的立場。」蔡阿嘎看到後也表示理解對方當時的想法，「不就因為是一家人，所以才能這樣吵吵鬧鬧啊。」