金娜英「2兒踩電梯扶手」引眾怒！　被轟態度傲慢急刪照道歉

記者劉宛欣／綜合報導

南韓諧星金娜英（金娜憐，김나영）2015年與從事金融業的圈外人老公結婚，育有兩個兒子，不過最終於2019年離婚，孩子由她獨自扶養。她日前分享了與兒子們共度週末的日常照片，未料因部分照片內容引發爭議，最終不得不刪除照片，尤其是在處理過程中，金娜英的回應被指責「態度傲慢」，讓爭議火上加油。

▲金娜英獨自扶養兩個小孩。（圖／翻攝自金娜英Instagram）

金娜英於28日以「體育人家庭的週末」為題，在社群上發布了多張照片，內容包括她和兩個兒子一起享受網球、瑜伽、芭蕾及游泳等活動的模樣。然而引起爭議的部分為在電梯內拍攝的一張照片。照片中，兩個兒子穿著鞋子的腳，站上了電梯扶手杆並擺姿勢，這一畫面被網友們批評不當使用所有住戶共用的公共設施。

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▲金娜英曬出兒子們穿鞋把腳放在電梯扶手上的照片引發爭議。（圖／翻攝自金娜英Instagram）

有網友在留言中質疑「下來的時候有擦乾淨嗎？」對此，金娜英回應：「有，好好擦乾淨了。」

儘管如此，隨著部分網友持續批評她「隨意使用公共設施」，金娜英最終緊急刪除了引發爭議的照片，並在28日晚間透過Instagram限時動態，以黑底白字回應「對不起，我的想法太短淺了，以後會更注意的。」

▲金娜英道歉。（圖／翻攝自金娜英Instagram）