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最怕被拍怪照的兩人！潘瑋柏倒退嚕兩步「躲王心凌後面」

記者關韶文／台北報導

2019 hito流行音樂獎頒獎典禮舉辦啟動儀式記者會，活動由慢慢說、魏如昀、Erika串連十首金曲揭開序幕，入圍名單則由特別嘉賓王心凌、潘瑋柏兩人驚喜揭曉，不過媒體聯訪時，潘瑋柏數度往後退兩步，笑說這樣才可以比王心凌瘦一點！

王心凌、潘瑋柏出席「2019 hito流行音樂獎頒獎典禮」啟動儀式，一同將金色亮片灑下，浮現出「2019 hito流行音樂獎，6月2日台北小巨蛋」字樣，宣佈「2019年hito流行音樂獎頒獎典禮」正式啟動，同時宣告系列活動將從今天開始正式起跑，也透過活動向粉絲拉票，希望可以順利拿下獎項。

▲▼王心凌 潘瑋柏 2019 hito流行音樂獎頒獎典禮。（圖／記者莊喬迪攝）

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▲▼王心凌、潘瑋柏一同出席2019 hito流行音樂獎頒獎典禮。（圖／記者莊喬迪攝）

▲▼王心凌 潘瑋柏 2019 hito流行音樂獎頒獎典禮。（圖／記者莊喬迪攝）

有趣的是，潘瑋柏剛結束小巨蛋巡演，立刻放鬆減肥心情，被問到前一天吃了多少東西，他笑說，「我一個人去看電影《我們》，然後就套票三百塊，點個吃的，點了墨西哥捲、薯條、爆米花，後來又吃了涼麵，剛好中午吃過火鍋，所以今天看起來比較high了一點。」難怪在媒體聯訪時，潘瑋柏數度退後幾步，笑說這樣看起來比王心凌瘦。

▲▼王心凌 潘瑋柏 2019 hito流行音樂獎頒獎典禮。（圖／記者莊喬迪攝）

▲潘瑋柏承認活動前一天，吃了不少東西。（圖／記者莊喬迪攝）

此外，王心凌日前在北京出席記者會時，被拍到臉蛋崩壞的無修圖照片，照片中她的膚質依舊光滑白皙，但蘋果肌看起來有點僵硬，臉頰兩側及嘴邊出現明顯凹陷，公司大動作澄清並無整形，王心凌今日被問到此題，她則幽默笑說，「網路新聞，無奇不有。」

王心凌接下來就展開全新世界巡演，無奈成都首場碰上金曲獎，新專輯被譽為最接近金曲的一次，無奈挑選日期時沒注意到，硬生生撞場，「可能大家都覺得我這張專輯很好聽，才會來問我這個問題，這只能等公布之後再來想辦法。」

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