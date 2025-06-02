情色女王「瘦到脫相」現身曝病況！　痛失至親陷低潮2度入院

記者劉宛欣／綜合報導

日本「情色女王」壇蜜因拍攝大尺度寫真爆紅，2019年閃婚嫁給漫畫家清野通。2日她久違受訪，登上節目談到自己2023年曾因身心狀況多次進出醫院，整年將近三至四成的時間都在與病痛抗爭，同時還失去了外婆與心愛的貓，突然失去兩大精神支柱，讓她陷入人生低潮，加上因為疫情的關係，探望受限，加上治療耗費心力，使她陷入極度混亂的狀態，心境卻始終無法調整過來。

▲壇蜜上節目聊起近況，身形明顯消瘦許多。（圖／翻攝自日網）

由於長時間無法入睡也吃不下飯，壇蜜最終決定接受建議住院治療。雖然身體逐漸恢復正常，但她坦言出院後重新投入工作仍讓她感到不安，對於是否能勝任工作與持續寫作產生動搖。即便丈夫也在身旁陪伴鼓勵，但還是無法順利面對，最終又再度入院，所幸老公、父母都還是給她許多的支持與鼓勵。

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▲壇蜜有著「情色女王」封號。（圖／翻攝自日網）

壇蜜透露目前仍然過著幸福的「別居婚」生活，「現在也還在持續。現在他又開始了新的連載，所以非常忙碌。」她接著透露老公與父親很合得來，經常聚在一起喝酒談天，加上父親也非常喜歡漫畫，所以經常聊漫畫話題，她有感而發表示：「我也很感謝清野先生的母親對我非常溫柔。」

談到2023年長期住院後的康復情況時，壇蜜表示：「一些暫停的工作慢慢回來了，編輯也在等待我恢復連載，這讓我的自信逐漸回來了。果然，還是工作最重要。」另外，她也指出「當然，家人的支持和丈夫的支持也很重要，但作為壇蜜，我能做什麼？作為家人獲得支持固然令人開心，但作為壇蜜，我能做好的還是工作。」