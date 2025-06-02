ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

《黑澀會》米奇挺孕肚爬擎天崗
報復心強星座Top 3公開
《折腰》劉宇寧口碑反轉狂吸粉
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

鬼鬼 吳映潔 Dora 孫儷 鄧超 蒼井空 劉樂妍 鶴房汐恩

情色女王「瘦到脫相」現身曝病況！　痛失至親陷低潮2度入院

記者劉宛欣／綜合報導

日本「情色女王」壇蜜因拍攝大尺度寫真爆紅，2019年閃婚嫁給漫畫家清野通。2日她久違受訪，登上節目談到自己2023年曾因身心狀況多次進出醫院，整年將近三至四成的時間都在與病痛抗爭，同時還失去了外婆與心愛的貓，突然失去兩大精神支柱，讓她陷入人生低潮，加上因為疫情的關係，探望受限，加上治療耗費心力，使她陷入極度混亂的狀態，心境卻始終無法調整過來。

▲壇蜜有著「情色女王」封號。（圖／翻攝自日網）

▲壇蜜上節目聊起近況，身形明顯消瘦許多。（圖／翻攝自日網）

由於長時間無法入睡也吃不下飯，壇蜜最終決定接受建議住院治療。雖然身體逐漸恢復正常，但她坦言出院後重新投入工作仍讓她感到不安，對於是否能勝任工作與持續寫作產生動搖。即便丈夫也在身旁陪伴鼓勵，但還是無法順利面對，最終又再度入院，所幸老公、父母都還是給她許多的支持與鼓勵。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲壇蜜有著「情色女王」封號。（圖／翻攝自日網）

▲壇蜜有著「情色女王」封號。（圖／翻攝自日網）

壇蜜透露目前仍然過著幸福的「別居婚」生活，「現在也還在持續。現在他又開始了新的連載，所以非常忙碌。」她接著透露老公與父親很合得來，經常聚在一起喝酒談天，加上父親也非常喜歡漫畫，所以經常聊漫畫話題，她有感而發表示：「我也很感謝清野先生的母親對我非常溫柔。」

談到2023年長期住院後的康復情況時，壇蜜表示：「一些暫停的工作慢慢回來了，編輯也在等待我恢復連載，這讓我的自信逐漸回來了。果然，還是工作最重要。」另外，她也指出「當然，家人的支持和丈夫的支持也很重要，但作為壇蜜，我能做什麼？作為家人獲得支持固然令人開心，但作為壇蜜，我能做好的還是工作。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

壇蜜

推薦閱讀

辣妻「穿瑜伽褲上街」敖犬變臉！「跟裸體一線之隔」：形狀都包出來

辣妻「穿瑜伽褲上街」敖犬變臉！「跟裸體一線之隔」：形狀都包出來

11小時前

蔡依林、彭于晏被爆「悄悄復合6年」！　她揭當年狗仔跟拍內幕

蔡依林、彭于晏被爆「悄悄復合6年」！　她揭當年狗仔跟拍內幕

4小時前

納豆為婚禮減重10公斤！老婆一看狂放閃　依依告白：真的是白馬王子

納豆為婚禮減重10公斤！老婆一看狂放閃　依依告白：真的是白馬王子

2小時前

情色女王「瘦到脫相」現身曝病況！　痛失至親陷低潮2度入院

情色女王「瘦到脫相」現身曝病況！　痛失至親陷低潮2度入院

1小時前

4歲女兒在日本突發尿道炎！　鄉民女神急發文求救：頭好痛

4歲女兒在日本突發尿道炎！　鄉民女神急發文求救：頭好痛

3小時前

李怡貞律所「被Google下架」！　不屑回嗆：口碑已不需要靠這個

李怡貞律所「被Google下架」！　不屑回嗆：口碑已不需要靠這個

6小時前

章子怡首度曝光「9歲愛女正面照」！　神複製女神媽高顏值基因

章子怡首度曝光「9歲愛女正面照」！　神複製女神媽高顏值基因

5小時前

金曲歌后擺攤遇氣爆！「尪二度燒傷」全身纏紗布 深夜淚崩：無法承受

金曲歌后擺攤遇氣爆！「尪二度燒傷」全身纏紗布 深夜淚崩：無法承受

15小時前

《折腰》被酸「古裝醜男」不配宋祖兒！　劉宇寧口碑反轉狂吸粉

《折腰》被酸「古裝醜男」不配宋祖兒！　劉宇寧口碑反轉狂吸粉

4小時前

被陸網認證愛國藝人！侯佩岑「老30歲白髮」扮相曝光　粉驚呼認不出

被陸網認證愛國藝人！侯佩岑「老30歲白髮」扮相曝光　粉驚呼認不出

3小時前

唐綺陽運勢／巨蟹感情大突破！牡羊「慎防爛桃花」天蠍小心過勞

唐綺陽運勢／巨蟹感情大突破！牡羊「慎防爛桃花」天蠍小心過勞

17小時前

《爸爸去哪兒》小泡芙暴風抽高！　劉畊宏隔8年神還原：當然抱得動

《爸爸去哪兒》小泡芙暴風抽高！　劉畊宏隔8年神還原：當然抱得動

7小時前

熱門影音

《爸爸去哪兒》小泡芙長大了

《爸爸去哪兒》小泡芙長大了
林志玲一見孫儷　秒Cos甄嬛行禮

林志玲一見孫儷　秒Cos甄嬛行禮
LANY高雄流行音樂中心開唱

LANY高雄流行音樂中心開唱
歌迷點歌喊〈跳樓機〉　蕭煌奇：賣鬧好嗎？

歌迷點歌喊〈跳樓機〉　蕭煌奇：賣鬧好嗎？
蕭煌奇撞臉〈跳樓機〉LBI利比　挑戰笑喊："看"手機練習XD

蕭煌奇撞臉〈跳樓機〉LBI利比　挑戰笑喊："看"手機練習XD
高圓圓靠回家補充能量「90%的社交都是消耗」

高圓圓靠回家補充能量「90%的社交都是消耗」
蕭煌奇撞臉〈跳樓機〉LBI利比　挑戰笑喊："看"手機練習XD

蕭煌奇撞臉〈跳樓機〉LBI利比　挑戰笑喊："看"手機練習XD
Mark段宜恩高雄開唱　承諾「帶GOT7回來」

Mark段宜恩高雄開唱　承諾「帶GOT7回來」
再次被張員瑛迷倒

再次被張員瑛迷倒
瘦子直播連線大淵 突驚喊：你後面有車！

瘦子直播連線大淵 突驚喊：你後面有車！
〈囂張〉原唱en首露臉！　從不露臉原因：容貌焦慮

〈囂張〉原唱en首露臉！　從不露臉原因：容貌焦慮
陳奕求婚成功❤❤❤

陳奕求婚成功❤❤❤
瀨戶環奈專訪

瀨戶環奈專訪

「國民姐夫」AKIRA蓄鬍留長髮！端午節「新造型」驚喜現身　

「國民姐夫」AKIRA蓄鬍留長髮！端午節「新造型」驚喜現身　

杜德偉竟63歲了！ 「保養秘訣」全公開　靠「它」活力滿滿…打氣喊話：加油

杜德偉竟63歲了！ 「保養秘訣」全公開　靠「它」活力滿滿…打氣喊話：加油

小龍女李芷霖4點聲明再駁當小三！　正宮怒公開「吃我老公小頭」鐵證

小龍女李芷霖4點聲明再駁當小三！　正宮怒公開「吃我老公小頭」鐵證

蕭煌奇台上打起來：自討苦吃欸　合體羅時豐玩地獄哏「目中無人」

蕭煌奇台上打起來：自討苦吃欸　合體羅時豐玩地獄哏「目中無人」

家寧Andy PODCAST

家寧Andy PODCAST

家寧澄清「從未逾矩」是Andy多次出軌！　拿「工作數據」反擊：究竟誰才是工具人？

家寧澄清「從未逾矩」是Andy多次出軌！　拿「工作數據」反擊：究竟誰才是工具人？

MIRROR爆頭舞者「95％無法康復」！　後腦劇痛...父母淚：人看來快到盡頭

MIRROR爆頭舞者「95％無法康復」！　後腦劇痛...父母淚：人看來快到盡頭

IVE首唱高雄「Rei高馬尾超美」　張員瑛學翻譯講中文：在哪裡呀～

IVE首唱高雄「Rei高馬尾超美」　張員瑛學翻譯講中文：在哪裡呀～

頌樂特地來台學中文：好難～　大嗑豆花笑喊「適合減肥XD」

頌樂特地來台學中文：好難～　大嗑豆花笑喊「適合減肥XD」

Andy反擊「劈腿指控」曝家寧到男人家過夜 奶奶剛過世「她急要錢出國」：永遠的痛！

Andy反擊「劈腿指控」曝家寧到男人家過夜 奶奶剛過世「她急要錢出國」：永遠的痛！

陳傑憲脫口「老婆要照三餐揍」　道歉了..辣妻發聲：亂講話

陳傑憲脫口「老婆要照三餐揍」　道歉了..辣妻發聲：亂講話

看更多

【搭公車跑路】竊賊偷走387萬！疑臨時起意急下車製造斷點

即時新聞

剛剛
剛剛
46分鐘前0

STARSHIP新男團還沒出道就－1！　18歲成員「受不了抹黑」退團

1小時前41

情色女王「瘦到脫相」現身曝病況！　痛失至親陷低潮2度入院

1小時前30

《黑澀會》米奇挺孕肚爬擎天崗　39週0產兆：不懂宮縮的感覺

2小時前30

劉雨柔「懷孕晚期憂4情況」　嘆：有誰能懂這些擔心害怕？

2小時前73

納豆為婚禮減重10公斤！老婆一看狂放閃　依依告白：真的是白馬王子

3小時前41

4歲女兒在日本突發尿道炎！　鄉民女神急發文求救：頭好痛

3小時前87

被陸網認證愛國藝人！侯佩岑「老30歲白髮」扮相曝光　粉驚呼認不出

3小時前53

蔡瑞雪：我很喜歡我現在的樣子！　「遭疑進廠維修」20字洩心聲

4小時前109

蔡依林、彭于晏被爆「悄悄復合6年」！　她揭當年狗仔跟拍內幕

4小時前40

《折腰》被酸「古裝醜男」不配宋祖兒！　劉宇寧口碑反轉狂吸粉

讀者迴響

熱門新聞

  1. 辣妻「穿瑜伽褲上街」敖犬變臉！「跟裸體一線之隔」：形狀都包出來
    11小時前4037
  2. 蔡依林、彭于晏被爆「悄悄復合6年」！　她揭當年狗仔跟拍內幕
    4小時前189
  3. 納豆為婚禮減重10公斤！老婆一看狂放閃　依依告白：真的是白馬王子
    2小時前123
  4. 情色女王「瘦到脫相」現身曝病況！　痛失至親陷低潮2度入院
    1小時前81
  5. 4歲女兒在日本突發尿道炎！　鄉民女神急發文求救：頭好痛
    3小時前6
  6. 李怡貞律所「被Google下架」！　不屑回嗆：口碑已不需要靠這個
    6小時前4438
  7. 章子怡首度曝光「9歲愛女正面照」！　神複製女神媽高顏值基因
    5小時前82
  8. 金曲歌后擺攤遇氣爆！「尪二度燒傷」全身纏紗布 深夜淚崩：無法承受
    15小時前283
  9. 《折腰》被酸「古裝醜男」不配宋祖兒！　劉宇寧口碑反轉狂吸粉
    4小時前6
  10. 被陸網認證愛國藝人！侯佩岑「老30歲白髮」扮相曝光　粉驚呼認不出
    3小時前166
ETtoday星光雲

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合