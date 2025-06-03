小薰爆肥肚子「溢出三層肉」塞爆牛仔褲　甩肉7kg馬甲腹肌出現了

記者黃庠棻／台北報導

日前宣告狂減7公斤的小薰（黃瀞怡），今（3日）再釋出多張私房辣照，照片中她揮別以往氣質風格，化身霸氣女王，身穿黑色細肩帶配超短黑皮裙，兩截中空秀出結實的馬甲線，裙擺微開衩一雙白嫩長腿呼之欲出，超辣造型氣勢狂炸，讓粉絲直喊「男友給過嗎？！」

▲小薰狂減7公斤，兩截中空秀出結實的馬甲線。（圖／美体專科提供）

小薰也公開爆肉照，溢出的三層肉與現在纖腰呈現驚人對比，表示「大家知道我肉肉的，但不曉得我曾肉成這樣吧！年過30代謝變很差，腰間肉怎樣都消滅不了，有次定裝為了塞進牛仔褲硬擠褲子直接給我啪啪，當場裂開，有夠尷尬耶！」

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▲小薰日前變胖，肚子炸出肥肉。（圖／美体專科提供）

後來，小薰表示透過營養師推薦，才嘗試搭配代謝輔助品，沒想到才2個月而已，就順利減掉7公斤油肉，她開心說「好爽喔！現在各種貼身的小衣服都來吧，我要好好秀一下身材！之前都會擔心穿不進去，現在完全穿衣自由，有時連XS都能套進去！」

▲小薰狂減7公斤，兩截中空秀出結實的馬甲線。（圖／美体專科提供）

小薰秀出纖細手臂與緊實馬甲線，完美比例讓網友讚嘆，她笑說「我現在連我媽媽走後留下來超窄的裙子，我都穿得下了，超級感動！」談到變瘦之後的收穫，她俏皮表示「除了有電影邀約拍攝外，當然就是接到代言，原本很忐忑瘦不下來，沒想到效果會這麼好，算是意外的收穫！」

▲小薰狂減7公斤，兩截中空秀出結實的馬甲線。（圖／美体專科提供）

聊到過往甩肉辛酸史，小薰表示自己是屬於喝水都會胖的體質，坦言「我從出道就一直在控制體態，人生最重的巔峰期是《18禁不禁》，但當時很年輕，幾天不吃就減下來了。」她表示「我後來就拼了啊！吃來路不明的減肥藥，只要吃了就會狂拉肚子，可以讓妳急速消水腫，但那段時間我真的快昏倒了，背劇本會一直忘記台詞，甚至忘記走位，也會讓我手腳冰冷長痘痘，真的很傷身體！」

▲小薰日前變胖，肚子炸出肥肉。（圖／美体專科提供）

接著，小薰只要一停藥，恢復正常三餐後，一兩個星期直接反彈性復胖，讓她非常苦惱。小薰更不藏私分享減肥妙招，透露「我覺得30歲後最重要的是提高代謝，吃也很重要。像我平常會吃男友準備的便當，補充充足的蛋白質、纖維質。」

▲小薰瘦身成功。（圖／美体專科提供）