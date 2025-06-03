中2億頭獎瞞20年！日本男大生「照領爸媽生活費」錢花在1處還出書

記者陳芊秀／綜合報導

買樂透中頭獎的時候，你會告訴家人嗎？日本一位20歲大學生買彩券意外中了2億日幣（約台幣4200萬元），但他沒有告訴爸媽，繼續領雙親匯的生活費，並且把全部的錢拿去吃美食，這件事隱瞞了20年才曝光。

▲美食家來栖けい上節目自爆，20歲時中頭獎2億。（圖／翻攝自日網）

美食家來栖けい於2004年出版了《美食之王》一書，並開設法國餐廳「Bon.nu」。他曾在節目透露，20歲的時候買個10張彩券，沒想到意外中頭獎，獎金高達2億日幣（約台幣4200萬元），回憶前往銀行領獎，被帶到接待室，銀行的人說，因為突然拿到一大筆錢而毀掉人生的人很多，所提醒他「請好好考慮後再使用喔」。

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▲來栖けい回憶，當時被銀行的人帶到接待室。（圖／翻攝自日網）

而來栖けい因為打從高中就愛吃美食，因為時常一個人吃吃喝喝，與人時常保持距離，中了頭獎也沒說出來，「我連爸媽都沒說，所以還繼續接受他們匯的錢」。然後他把頭獎的錢都花在吃美食上，甚至曾在一間餐廳吃一種叫「大田原牛」的高級和牛，當時一個人就花了40萬日幣（約台幣8.3萬元），接著在25歲出版了書，當時已經花到剩下200萬日幣（約台幣41萬元），大概用5年就花光。

▲來栖けい25歲出版《美食之王》。（圖／翻攝自日網）



由於把一切都奉獻在「美食」上，來栖けい到了30歲左右便失去了對「美食」的欲望。他總共走訪過2萬間餐廳，品嚐過無數美味的結果，認為「沒有一家店能真正引出食材本身的美味」，於是決心改變，開設了一家餐廳，專門提供能充分展現食材本來美味的料理。