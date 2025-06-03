型男主廚王輔立消失五年　當年當菜鳥去美國被霸凌內幕公開超狂身分

記者葉文正／台北報導

從《型男大主廚》走紅的型男主廚王輔立，外型斯文、刀工俐落，是許多觀眾心中的夢幻大廚。他近年也在《料理之王3》、《詹姆士出走料理》等節目曝光，目前也是雲朗觀光集團行政主廚。當年他在台灣被資深廚師霸凌，之後又出國又被美國同學排擠，如今卻貴為一人之下萬人之上的行政主廚，相當傳奇。

▲王輔立目前是雲朗觀光集團行政主廚。（圖／記者葉文正攝）

回顧走上廚藝路的契機，王輔立直言自己從小不愛念書，但又很重視外表，完全無法接受去念電機、當「黑手」，最後是在家人的鼓勵下選擇就讀餐飲科。

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▲王輔立談到當年被霸凌，卻成了他成長的動力。（圖／翻攝IG）

高中就念餐飲的他，畢業後前往美國深造，一去就是六年，當地工作經驗也讓他歷練不少。他坦言在美國確實遭遇過白人歧視，剛開始只能與南美洲、墨西哥廚師混在一起，不過他不服輸，靠技術證明實力，「講話講不贏，我就用實力講話。」最後甚至讓當初排斥他的白人同事轉而認同，變成朋友。

▲烹調出一桌佳餚也是他的興趣。（圖／記者葉文正攝）

提到自己在美國求學過程，剛去美國，英文沒那麼好白人也霸凌啊！排擠他，但實做課他就用實力打趴他們（因為他在台灣讀完高餐已經有基礎）後來還被學校派出去比賽，白人後來就搶著跟他一組。當年在台灣也被資深師傅拿湯勺敲頭，在廚房內的遭遇跟電視電影拍的差不多，酸甜苦辣只有自己知道。

▲每一道菜色都是他心血的凝聚。（圖／記者葉文正攝）

至於近來藝人「閃兵」風波不斷，王輔立也笑著強調：「我有當兵，而且還是憲兵！」他透露某次所屬單位的將軍要請客，自己幫忙特製沙拉醬後，手藝就被大讚，也意外獲得3天榮譽假。