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馬斯克「捐精日本女歌手」瘋傳濱崎步！天后罕發聲：孩子的爸不是他

記者陳芊秀／綜合報導

美國特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）日前被爆曾向女作家艾希莉聖克萊（Ashley St. Clair）炫耀「在世界各地都有孩子」，其中甚至包含一名「日本流行女歌手」。爆料揣測指向不婚生兩娃的濱崎步，本人透過限動發聲。

▲▼濱崎步被揣測「馬斯克捐精」生娃，為此限動發聲。（圖／翻攝自IG、路透）

▲濱崎步被揣測「馬斯克捐精」生娃，為此限動發聲。（圖／翻攝自IG、路透）

據艾希莉聖克萊向《紐約時報》爆料，馬斯克炫耀自己「在世界各地都有孩子」，其中甚至包含一名「日本流行女歌手」，且只要有人想生孩子，他就願意提供精子。這個爆料引發熱烈討論，甚至有人揣測「日本流行女歌手」可能是濱崎步。

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濱崎步連發多則限動，第一篇寫道「我一直在觀望，但差不多該說了吧？」接著以白底黑字明確表示：「我孩子的爸爸不是伊隆馬斯克。」隨後她補充寫道：「但是呢，總覺得能理解『很像我』的這種看法，哈哈。我也被媽媽笑說『這新聞看起來像是寫AYU的事呢』，好吧如果我是其他人的話，應該也會說『這不就是AYU嗎？』吧，哈哈。但是！不是就不是。撇開自己的形象不談，如果有一天我的孩子受到影響，我會覺得不行，所以我會好好地否定這件事。以上。」

▲▼濱崎步3限動回應：「我孩子的爸爸不是伊隆馬斯克。」（圖／翻攝自IG）

▲▼濱崎步3限動回應：「我孩子的爸爸不是伊隆馬斯克。」（圖／翻攝自IG）

▲▼濱崎步3限動回應：「我孩子的爸爸不是伊隆馬斯克。」（圖／翻攝自IG）

▲濱崎步3限動回應：「我孩子的爸爸不是伊隆馬斯克。」（圖／翻攝自IG）

濱崎步曾於2020年1月公佈自己於2019年底誕下第一個孩子；2021年5月，她通過官方粉絲俱樂部網站報告，於當年春天迎來了第二個孩子，兩個孩子都是同一個父親，孩子生父沒有公開身份。

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