徐玄振慘遇「租房詐騙」！　房東捲走6289萬押金現況曝光

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓知名女演員徐玄振近日捲入一宗高額租屋押金糾紛，其因無法取回巨額保證金，親自向法院申請強制拍賣，消息引發廣泛關注。

▲徐玄振傳出遭遇租屋詐騙。（圖／資料照）

根據韓國大法院拍賣資料及登記簿謄本顯示，徐玄振於2020年4月以押金25億韓幣（約新台幣5990萬元）租下首爾江南區清潭洞約41坪的高級別墅，到了2022年3月再續約，押金提高至26.25億韓幣（約新台幣6289萬元）。

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然而，至2024年4月租賃合約到期時，徐玄振卻沒有收到房東必須歸還的押金，因此於同年9月完成租賃權登記（若房東欠債導致房子拍賣，登記者優先領回押金）並申請拍賣，首爾中央地方法院於今年4月正式下達強制拍賣令。

據悉，該別墅目前的評估價為28.74億韓幣（約新台幣6886萬元），但經過一次流拍後，最低競拍價已降至22.99億韓幣（約新台幣5508萬元），下一場拍賣預計於17日舉行。然而，由於該物件涉及優先租賃權登記，若成功拍得，買家需支付拍賣金額外加原租戶的押金，總額約49億韓幣（約新台幣1億1740萬元），這使得拍賣的成功與否仍存不確定性。

▲徐玄振高達6000多萬的押金恐怕討不回。（圖／翻攝自Instagram／cider.saida）

除了徐玄振以外，該別墅還涉及其它法律糾紛。一家建設公司也於2024年9月申請拍賣，且該物件於今年2月因房東未繳納稅款，導致房子被國家查封。對此，徐玄振的經紀公司Management SOOP表示：「這屬於藝人私生活，難以確認相關內容。」

南韓的租房制度主要分為全租、半全租及月租三種型式。全租的租客不需要每個月支付租金，而是一次性支付50%至80%的大額押金，租期通常為2年。半全租則是押金高於月租、低於全租，每個月需支付租金，但比月租便宜。而月租則類似台灣的租房方式。

南韓自2023年6月1日施行「租賃詐騙特別法」以來，韓政府認定的租賃詐騙受害者已達3萬400人，其中首爾地區累計8334件，占比27.4%，為全國最高。其它受害地區包括京畿道（6657件，21.9%）、大田（3569件，11.7%）及仁川（3341件，11.0%）。受害房屋類型以多戶住宅為主，占比30.3%，其次為辦公室住宅（20.8%）及多家庭住宅（17.8%）。

▲南韓租屋形式參考。（圖／ETtoday娛樂星光雲製圖）