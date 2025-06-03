《16歲懷孕》星媽心碎！兒子剛滿16歲驟逝　死因成謎急驗屍找真相

記者蕭采薇／綜合報導

美國真人實境秀《16歲懷孕》，講述了高中少女懷孕後，所要面對的困難和艱辛。其中的參演者惠特尼珀維斯（Whitney Purvis）在2009年4月在節目中，迎來了第一個兒子小韋斯頓（Weston Jr.）。然而她近日卻在社群上透露，小韋斯頓已在6月2日離世，得年僅16歲。

▲惠特尼珀維斯在參加實境秀《16歲懷孕》期間，迎來兒子小韋斯頓誕生。（圖／翻攝自Facebook／Whitney Purvis）

惠特尼珀維斯和當時的男友韋斯頓戈薩（Weston Gosa Sr.），在出演《16 歲懷孕》期間迎來了他們的第一個兒子，節目當年也引起話題。2日惠特尼卻突然在臉書表示：「要寫下這些話真的很難，我可愛的兒子韋斯頓去世了。他才16歲，生命怎會如此殘酷。我無法接受，我的寶貝走了，我不知道該怎麼辦。」

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▲《16歲懷孕》惠特尼珀維斯，兒子小韋斯頓突然離世。（圖／翻攝自Facebook／Whitney Purvis）



惠特尼哀痛表示：「我最可怕的噩夢成真了，失去孩子後，生活該如何繼續？我簡直不敢相信，這不可能發生。我不希望這是真的，」她接著表示：「我願意做任何事，只為擁抱他。言語無法形容我此刻的痛苦。」字字句句都是母親深切的呼喚。

▲《16歲懷孕》惠特尼珀維斯與兒子小韋斯頓。（圖／翻攝自Facebook／Whitney Purvis）

不過惠特尼並未透露小韋斯頓的死因，而根據綜合外電報導，家人已要求屍檢，希望找出小韋斯頓死亡的真相。