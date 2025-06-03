爆閨蜜情變「吳婉君20字回應藏玄機」！林萱瑜不忍了：莫名被攻擊

記者潘慧中／綜合報導

林萱瑜日前被爆和吳婉君閨蜜情變，Instagram還取消關注的傳聞延燒兩個多月後，她2日除了解釋整起事件的經過，也無奈地說自己才是被取消（關注）的人。對此，吳婉君3日寫下20字疑似隔空回應了。

▲吳婉君疑似回應閨蜜情變。（圖／翻攝自Threads／cocco__wu）



吳婉君在Threads引用唐代詩人王勃的詩詞，「海內存知己，天涯若比鄰。無為在歧路，兒女共沾巾。」這20個字出自〈送杜少府之任蜀州〉，是王勃為送別一位姓杜的朋友，到蜀州任少府一職而作的。

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▲吳婉君引用王勃的詩句。（圖／翻攝自Instagram／cocco__wu）



「海內存知己，天涯若比鄰」意指在四海之內，能擁有相知相惜的知己，即便各自在天涯海角，還是能感到像近鄰般親近。「無為在歧路，兒女共沾巾」則意味著既然如此，那麽在分別的路口上，雙方就不必哭濕了手帕。

事實上，關於和吳婉君取消追蹤的傳聞，林萱瑜2日表示她是某天在不知情的情況下被突然取消，事發後並未多解釋，是因為她認為這是別人的私事，自己沒資格多說就保持沉默，「我沒做的事情不怕有心人士，只怕有些事情傷害的會不是你所認知。」

▲▼林萱瑜和吳婉君昔日玩樂照仍歷歷在目。（圖／翻攝自Instagram／cocco__wu）



林萱瑜坦言圈內友人不多，也不具備能傷害別人的地位及能力，因此對於被誤解感到無奈，「我真的忍耐得有點久。」儘管老公Junior說別理會酸民，但她仍難以釋懷，「整件事情我莫名的要背一些攻擊…就是不喜歡被誤會啦。」