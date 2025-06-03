陳大天爆閃兵10天後現身！深夜「豪宅密會演藝圈大咖」一路全被拍

▲上月24日陳大天結束舞台劇演出後，到停車場取車，神情看來輕鬆不少。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

身陷「閃兵風波」的藝人陳大天，儘管捲入爭議，仍照常參與舞台劇《莎姆雷特》的演出。5月24日深夜，結束演出後，時報周刊CTWANT直擊他並未直接返家，反而前往台北市一處豪宅，與同劇演員曾國城私下見面，直到凌晨都未離開。

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▲深夜11點，陳大天開車到曾國城家一帶，在附近停靠等候。（圖／本刊攝影組）



陳大天雖身陷爭議，仍選擇站上舞台，承受公眾壓力與舞台責任，完成《莎姆雷特》2天3場的演出，5月24日當晚10點51分，陳大天自國家戲劇院演出結束後走到停車場，神情明顯放鬆，拉下口罩邊看手機，似乎卸下連日壓力，演出未因閃兵事件影響，讓他如釋重負。

▲十分鐘後，曾國城的車輛出現，兩台車前後駛進停車場。（圖／本刊攝影組）



陳大天隨即駕駛黑色Lexus休旅車離開，但卻不是返家，而是前往台北市一處高級社區，停在豪宅附近等待。約10分鐘後，曾國城的車輛現身，陳大天隨即跟上，一同駛入地下停車場。兩人聚會至隔日凌晨一點多仍未離去，顯見互動密切，兩人近期皆因爭議事件而登上版面，或許這是段私下交流、彼此加油打氣的時間。

▲日前曾國城（前排中）與老婆（右一）一同參加納豆、依依婚禮，據悉陳大天當天也有現身，在聽完雙方宣言之後就快閃離去。（圖／翻攝自黃小柔IG）



同樣演出《莎姆雷特》的鍾欣凌，日前受訪時透露，陳大天出事後，一到排練場便主動向所有工作人員及演員致歉，誠懇表示：「對不起，影響到大家，真的很抱歉，我會負責並好好面對。」鍾欣凌表示，感受到他的悔意與誠意，演出結束後，她從背後給了他一個擁抱，也感謝觀眾們仍願意進劇場來看表演。

此外，她也提到，曾國城私下也為陳大天打氣，鼓勵他：「把該負的責任負完。」爭議過後，前輩們選擇給予他反省空間，只要願意承擔、誠懇面對，依然能獲得理解與支持。

▲身陷「閃兵風波」的藝人陳大天（前排左一），儘管捲入爭議，但因《莎姆雷特》一劇布局精密，無法在短時間內找到適當的代替人選，最後仍由他演出該劇。（圖／翻攝自屏風表演班臉書）



其實，在《莎姆雷特》之前，陳大天原訂參演的果陀劇場《三個傻瓜》已確認換角。當時《莎姆雷特》製作團隊表示，《莎姆雷特》是一部架構與佈局極其精密的「戲中戲中戲」，沒有預備演員，團隊交涉後，也找不到能臨時代演的人，為讓演出順利完成，最終仍讓陳大天繼續演出，希望觀眾能體諒。

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