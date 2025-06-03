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曾智希為尪跟神明許願吃素！陳志強放閃曝「備孕進度」心疼說話了

記者黃庠棻／台北報導

大愛新戲《生命的麥田》即將播出，今（3）日該片舉辦首映記者會，主演群王淑娟、艾偉、陳志強、孫鵬、關聰、洪小鈴、林美貞、黃采儀、廖梨伶、張雁名等人皆一同出席。其中，陳志強飾演追隨王淑娟、艾偉的大愛志工，談到拍戲過程時也忍不住放閃曾智希。

▲大愛劇《生命的麥田》舉辦首映記者會。（圖／記者姜國輝攝）

▲大愛劇《生命的麥田》舉辦首映記者會。（圖／記者姜國輝攝）

接下《生命的麥田》這部戲，陳志強相當感謝老婆曾智希，當時愛妻跟信仰的神明許願，只要他「有開工、有拍戲」就會為了他吃素，祈求拍戲順利，他坦言「我也是後來才知道這件事」，加上對方當時在備孕，讓他又感動又心疼，只能多買一些優質蛋白幫老婆補身子，他驕傲說道「她是我最大的後盾」。

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▲大愛劇《生命的麥田》舉辦首映記者會。（圖／記者姜國輝攝）

▲陳志強（右）演出大愛劇《生命的麥田》。（圖／記者姜國輝攝）

不僅如此，陳志強也透露在台東拍攝《生命的麥田》時，曾智希曾去當地探班過兩次，一次去就是一個禮拜，他在拍戲空檔會帶著老婆到各個地方走走。

▲陳志強、曾智希峇里島度假。（圖／翻攝自Instagram／johnjohn1002）

▲陳志強、曾智希峇里島度假。（圖／翻攝自Instagram／johnjohn1002）

此外，陳志強也分享曾智希備孕的近況，坦言只要快接近做試管的時間，老婆的身體都會出現問題，像是突然感冒之類的，感受到妻子承受很大的壓力，夫妻倆也被醫生告知「會這樣應該是身體、心理都還沒準備好」，因此前陣子小倆口一起到峇里島度假，出去旅遊讓身心靈放鬆，再來好好面對植入的時間，直呼「希望她身體準備好」。

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曾智希陳志強

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