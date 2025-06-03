佳娜等不及揭曉二寶性別　苦等2週才能公開：好痛苦要忍這麼久！

記者王靖淳／綜合報導

烏克蘭女星佳娜2023年宣布和馬來西亞男星祖雄結婚，夫妻倆育有一個女兒「內內」，今年4月底驚喜公開懷二寶的消息，喜獲一票網友留言祝福。平時會透過社群記錄日常的她，今（3）日在IG限動PO出產檢的影片，表達自己對於還不能揭曉二寶性別的期待心情。

▲佳娜、祖雄日前宣布懷二寶。（圖／翻攝自Instagram／_tatiana_lin）

佳娜透露：「昨天醫師已經把性別卡片寫好給我們了」，雖然手中已經拿到答案，但她和祖雄要等兩週後的性別派對，當天再一起正式揭曉寶寶性別，這段等待對她來說有些煎熬，「天啊～我現在好痛苦，還要忍這麼久。」並在文末附上哭泣的表情符號，對於還不能提前知道寶寶性別感到有些失落。

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▲佳娜期待揭曉二寶性別。（圖／翻攝自Instagram／_tatiana_lin）

事實上，佳娜不久前曾在IG開放網友問答，她透露二寶一次就中，同時也笑曝夫妻倆想生五個。當被問到第二胎的性別時，佳娜坦言希望是女生。此外，有網友好奇，她是否曾說過不希望孩子是蛇或馬年出生，佳娜則笑稱原本她和祖雄是想生馬寶寶，也以為可能要試幾個月才會成功，「結果就決定提早開始試試看，沒想到，居然一次就中！」連她自己都感到驚喜。

▲佳娜希望二寶是女生。（圖／翻攝自Instagram／_tatiana_lin）