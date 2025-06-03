直擊富邦韓籍女神「在台做醫美」！素顏真貌現形　認：不想輸年輕妹

▲5/25 15：05 來台一年多，南珉貞人氣居高不下，近日受邀擔任甜點店一日店長。



圖文／鏡週刊

韓國人氣啦啦隊南珉貞來台發展才滿1週年，已經完全融入台灣生活，中文越講越溜，與粉絲互動時幾乎不需要翻譯；日前本刊直擊，南珉貞趁工作空檔特地前往美學診所保養臉蛋，顯見她對於台灣醫美品質的信賴與肯定。

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▲5/25 15：43 工作結束後，南珉貞搭上多元計程車返家。



5月25日下午4點左右，南珉貞與經紀人現身新北市板橋的美學診所，兩人一前一後走進診所，一待就是2個多小時，直到傍晚6點多，南珉貞才雙頰泛紅走出診所，看起來像是打過雷射，隨後搭多元計程車離開。

▲5/25 15：45 南珉貞借來推車，將粉絲送的禮物搬回家。



禮物堆滿車 憂後輩卡位

▲5/25 18：07 南珉貞做完臉後，臉上明顯泛紅，疑似在美學診所做皮秒或雷射等療程。



南珉貞來台發展1年多，對於台灣生活已經習慣，而且深受粉絲喜愛。當天她出現在醫美診所之前，還受邀擔任甜點店的一日店長，活動約在下午3點半結束，她與經紀人搭車前往新北市新莊某社區大樓，兩人下車後忙著搬運粉絲送的花束、蛋糕及大大小小的禮盒；由於東西實在太多，與經紀人七嘴八舌討論後，決定前往社區大樓借了一輛推車，來回搬了幾趟才順利搬完。

▲5/25 19：50 結束當天行程後，南珉貞到便利商店採買日用品。



返家略作休息後，南珉貞才前往診所做臉，診所門口還擺著她的人形立牌，她看到自己的立牌時，不忘叫經紀人幫忙拍照合影。南珉貞因為中文程度不錯，很快適應台灣生活，她還在YouTube分享，來台做醫美的原因就是「不想輸給年輕妹妹」。

▲南珉貞因外表神似朴敏英，因而被球迷們封為「啦啦隊的朴敏英」。（翻攝自南珉貞IG）



富邦人氣王 帶癌母出遊

▲親和力爆棚的南珉貞，成為富邦啦啦隊首位奪下年度人氣王的女孩。（翻攝自南珉貞IG）



近日南珉貞拍片記錄帶著罹患甲狀腺癌的媽媽在台灣旅行，母女倆逛墾丁大街，她買了臭豆腐、芒果汁，媽媽不太能接受臭豆腐的味道，但南珉貞卻一口吃下肚。影片最後，南珉貞感性說，當初來台發展時，醫院診斷出媽媽罹癌，讓她難以置信，最後在媽媽的鼓勵下，還是決定來台打拚，憶起這段往事，讓她在影片中忍不住落淚。

▲今年3月，李雅英（左起）、李珠珢與南珉貞宣布加入富邦啦啦隊，獲封「韓籍三本柱」。



南珉貞自2024年3月宣布加入富邦啦啦隊後，人氣居高不下，被球迷封為「啦啦隊的朴敏英」；由於她相當親民，還因此拿下2024至25年台灣職籃P.LEAGUE+年度啦啦隊人氣王稱號，也是富邦啦啦隊首位人氣王。



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