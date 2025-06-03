台灣第一人！　原民女歌手「受邀非洲開唱」登國際級音樂節舞台

記者蔡琛儀／台北報導

歌手阿爆攜旗下新生代團體「那屋瓦少女隊」，在端午連假期間登上非洲最大音樂盛會「灌木之火音樂節」（MTN Bushfire Festival 2025），成為少數登上該舞台的亞洲藝人，也是台灣第一人！

▲▼阿爆日前參加非洲史瓦帝尼灌木之火音樂節。（圖／Nanguaq那屋瓦提供）

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「灌木之火音樂節」自2007年創辦至今已邁入第18年，曾被BBC讚譽為「非洲頂級藝術節」，更被CNN列為「非看不可的七大非洲音樂節」之一。這場位於友邦史瓦帝尼的音樂節，以「Bring Your Fire」為精神，集結來自全球的音樂人共襄盛舉，阿爆以融合排灣古謠、R&B、嘻哈與電音等風格的演出驚艷全場，將台灣原住民文化熱烈分享給來自非洲與歐洲的觀眾。

阿爆表示，音樂節不僅規模龐大，團隊專業、設備到位，「當你置身其中，很快就能感受到整個非洲現在流行什麼」。這次獲選參與演出，她認為是因為主辦單位看重音樂人是否能從作品中展現文化魂魄，「他們要聽得出你音樂的火焰從哪裡來」。

▲▼阿爆率領那屋瓦少女組登非洲史瓦帝尼灌木之火音樂節，是台灣第一組受邀音樂人。（圖／Nanguaq那屋瓦提供）

阿爆此次與「那屋瓦少女隊」及饒舌歌手R.fu聯手演出，曲目包含〈1-10〉、金曲獎年度歌曲〈Thank You〉等人氣作品，不僅照顧到當地觀眾，也特別安排華語歌曲向在地工作的台灣人致意。演出當日，她戴上當地購買的頭巾登台，造型結合在地元素，觀眾反應相當熱烈，「觀眾的反應很直接，會當場衝過來說你很棒，甚至表演完就有製作人來找我合作！」

除了演出，阿爆一行人也參與與史瓦帝尼政府及在地文化團體的交流，行程包含與當地國手打高爾夫、參觀野生動物園及拜訪總理等，她分享史瓦帝尼的飲食、文化與台灣原住民有不少相似之處，例如都以木薯為主食，也喜歡用葉子包裹料理；傳統服飾與唱古謠的方式亦十分雷同，讓她感觸良多：「也許這就是原住民之間天然的連結吧！」她感謝外交部、當地台商會與主辦單位促成這次經驗，也期盼能為台灣與非洲開啟更多音樂交流的契機。

▲阿爆參訪非洲史瓦帝尼。（圖／Nanguaq那屋瓦提供）