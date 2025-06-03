蔡天鳳碎屍案審2年！蔡母出庭作證…遭前女婿罵：報警怎沒通知我

記者陳芊秀／綜合報導

香港名媛蔡天鳳2023年2月21日慘遭綁架碎屍，兇手竟是前夫鄺港智一家人，前公公鄺球疑似是碎屍案主謀，且遇害後找不回全屍，最令家屬悲痛。該起碎屍案轟動華人社會，司法審理至今超過2年還沒有判刑，蔡媽媽日前出庭作證，母女倆與前夫一家的關係，也再度引發關注。

▲名媛蔡天鳳遭綁架碎屍，開庭審理超過2年。（圖／翻攝自IG／xxabbyc）

據《香港01》報導，蔡天鳳的前婆婆李瑞香因涉嫌妨礙警方調查繼續審理調查，，蔡天鳳母親張燕花於6月2日出庭，在接受辯方律師盤問時透露，女兒蔡天鳳與鄺港智初相識時，非常喜歡他並當作自己的小孩。雖然兩人離婚，女兒仍與前夫家保持良好關係，甚至買房子給子女及前婆婆居住，但未允許前公公鄺球同住。

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張燕花指出，鄺家多年來從未分擔生活開支，子女的養育費不曾花過一毛錢，全由她和蔡天鳳承擔。法官不禁問為何她要承擔費用，她表示顧及外孫，又稱「大家都做過親家，無所謂」。有關辯護方提及蔡天鳳生前與鄺港智合夥做生意，她否認此事，並說女兒是在被遊說情況下，拿出7、8000萬投資，投資的錢被鄺港智與鄺球拿走。

除了金錢投資糾紛，張燕花以證人身分出庭，提及與女兒蔡天鳳失聯，於是聯繫前親家母李瑞香一家，當時對方都回應「放心啦，成年人，她會回來，不用急」。她後來和女婿譚方駿前去警署報案，期間接到鄺港智來電，對方一得知她報警，氣得開罵說：「X街（混蛋）啦！報警怎麼沒有通知我。」不料女兒竟是被前夫一家謀害。

李瑞香被控意圖妨礙司法公正罪。根據控方舉證表示，鄺港智曾藏匿於蔡天鳳名下位於加多利山的房屋內，房內設有具收音功能的監視器。根據監視器畫面，李瑞香正在跟張燕花通電話，電話中透露，自己沒有給警員兒子鄺港智的手機電話號碼，也沒有讓警方進屋。張燕花也證實，李瑞香叫她不要告訴警方見過鄺港智。