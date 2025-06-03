文汶2歲女燒39度送醫！她轟「急診亂七八糟」遭炎上　二度發聲提1訴求

記者田暐瑋／綜合報導

八點檔女星文汶近日因愛女發高燒至39度多，前往三峽恩主公醫院急診就醫，在社群平台發文痛批醫院急診室的管理混亂，此番言論隨即引發網友熱議，部分人批評她「打擊護理士氣」，她事後也二度發文澄清沒有針對任何特定醫護人員，只是希望多一點同理患者的心念。

文汶日前透露到恩主公醫院急診室時，情況亂七八糟，直言：「真的是……不敢恭維的看診態度。這家醫院我們能不去就不去！整個急診室亂七八糟的慌亂！從醫師到護理師品質管理有夠糟糕。」無法接受對待患者的態度很差。

▲文汶愛女發燒送急診。（圖／翻攝自文汶臉書）



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不過此番言論引發正反兩派聲浪，有人不滿文汶打擊醫療士氣，她也二度發聲明，強調並非針對任何特定醫護人員，也無意否定整體醫療體系，「我非常尊重台灣醫護人員的專業素養，也深知他們在高壓工作環境中的付出與辛勞。」她解釋，當時的發文是出於一位母親在醫療現場的焦慮與無助，希望社會能更多關注醫療現場的「人本關懷」和「同理患者」的需求。

▲文汶愛女發燒送急診。（圖／翻攝自文汶臉書）



文汶表示，很感謝醫護人員在重大事件中的快速應變能力，對醫護英雄們充滿感謝，「我理解這個社會需要更多對話，而非對立；更多傾聽，而非指責。所以我說的話，沒有情緒，只有誠意。如果這份分享能引起社會對醫療環境的更多關注，那我願意承擔所有討論帶來的壓力。」