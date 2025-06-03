李雅英挑戰唱〈金包銀〉　籃籃自告奮勇當女神媒人

記者葉文正／台北報導

民視、八大《綜藝新時代》同時段收視第一，昨日於大同區錄影，民視團隊帶上道地好吃永安棧澎派麵線，探班主持群阿翔、籃籃以及楊繡惠，持續創造澎派收視。阿翔更說錄影現場工作人員雄性激素可能會上升，錄影嘉賓是啦啦隊女神李雅英，還邀請了李雅英一起大啖澎派麵線。

▲李雅英(左起)跟籃籃學唱歌。（圖／民視提供）

李雅英感受到慶祝收視的歡樂氣氛，遇到麵線加上海鮮、油條，美食一口接著一口大方吃給粉絲看，籃籃還說這是第一次跟李雅英一起錄影節目，楊繡惠還親切教她「金光強強滾 烏魚炒米粉」的台語，親和力超強的她講起台語超像泰語，逗得全場笑呵呵。籃籃提到本週五播出萬華特企有她被封為「冷豔籃妃」在全台灣唯一的紅包場演唱，籃籃甚至現場教起李雅英唱台語歌〈金包銀〉讓全場歡呼，李雅英笑說來到好溫暖的團隊，大家都好會稱讚她，李雅英唱起韓語歌〈小星星〉回饋籃籃，沒想到楊繡惠融入啦啦隊女孩，唱得比誰都還要大聲，爆笑現場讓全場笑歪。

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▲李雅英(左起)跟籃籃阿翔與楊繡惠吃麵線。（圖／民視提供）

主持群預告這次在大同區錄影，籃籃說這次會當李雅英的媒人，會帶她去拜城隍廟求月老，嚇得楊繡惠說她可能不能去，因為月老看到她可能會跑掉，已經不敢求姻緣的她這次會讓給李雅英，被問到喜歡什麼類型的男生，李雅英害羞摸臉說喜歡許光漢類型的男生，阿翔說等等就讓李雅英求月老，大家可以看到，而且還預告李雅英今天會去試穿旗袍展現好身材，這一集一定會讓不一樣的李雅英。