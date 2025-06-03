林萱瑜爆閨蜜情變吳婉君！陳志強挺曾智希「2邊都朋友」私交曝光

記者黃庠棻／台北報導

女星林萱瑜日前被爆和吳婉君閨蜜情變，Instagram還取消關注的傳聞延燒兩個多月後，她2日除了解釋整起事件的經過，也無奈地說自己才是被取消（關注）的人。對此，林萱瑜閨蜜曾智希的老公陳志強跟吳婉君私下也是好友，今（3）日露面也低調談及此事。

▲林萱瑜、吳婉君疑似友情生變。（圖／翻攝自Instagram）

談到先前傳出與吳婉君取消IG追蹤，林萱瑜透露她是某天在不知情的情況下被突然取消，事發後自己未多做解釋，因為她認為這是別人的私事，自己沒資格多說些什麼，所以選擇保持沉默「我沒做的事情不怕有心人士，只怕有些事情傷害的會不是你所認知。」

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▲林萱瑜發文回應與吳婉君疑似友情生變。（圖／翻攝自Instagram）

對於吳婉君與林萱瑜疑似閨蜜情變，與雙方都有私交的陳志強露面說道「我是局外者，也不清楚，兩邊都是好朋友，我也很想知道發生什麼問題昨天看到新聞才知道這件事」，開玩笑強調自己「沒有被取消（關注）」，還坦言自己一度想透過老婆曾智希了解情況「但她沒有跟我講」，也表示雖然曾智希跟林萱瑜是好姐妹，但兩人私底下並不會講這件事。

▲陳志強與林萱瑜、吳婉君私下都是好友。（圖／翻攝自Instagram／kininii）

事實上，陳志強過去曾跟吳婉君在戲劇上合作，還是「前夫」角色，坦言結婚時有邀請對方，不過剛好吳婉君當時人在泰國，所以不克前往，後續女方有特地選了餐具、杯具組送給夫妻倆，還送到家中，直呼「她很用心」，私底下兩人都還是有聯絡。

▲陳志強與林萱瑜、吳婉君私下都是好友。（圖／翻攝自Instagram）

至於有無關心吳婉君被趙駿亞家暴，陳志強表示「很多事情說什麼都不對，介入後很容易公親變事主」，因此自己採低調關心的方式，並不會跳出來當和事佬。