辣妻「穿瑜伽褲上街」敖犬變臉！「跟裸體一線之隔」：形狀都包出來

記者潘慧中／綜合報導

敖犬（莊濠全）2024年10月與女友發發登記結婚，不時會和粉絲分享生活點滴。老婆最近便在YouTube頻道爆料，「他有一個超怪的點，他不允許我穿瑜伽褲走在路上。」

▲▼敖犬不准發發穿瑜伽褲上街。（圖／翻攝自YouTube／犬潤發）



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發發透露，有次和敖犬相約健身前先去一趟銀行，於是她直接穿了整套運動服就出門。沒想到下車前，老公馬上出聲制止：「欸，寶貝妳待在車上好了，我自己去就好。」

▲▼敖犬下車前發現發發穿瑜伽褲，立刻就對方待在車上就好。（圖／翻攝自YouTube／犬潤發）



看到敖犬臉色有點怪，發發雖然覺得疑惑但還是乖乖待在車上，直到老公回到車上才詢問原因。沒想到，敖犬直言「妳都穿那個樣子，妳怎麼進銀行啊」，讓發發相當傻眼，「誰規定穿這樣不能進銀行啊？」

▲聽完敖犬的解釋，發發傻眼了。（圖／翻攝自YouTube／犬潤發）



對此，敖犬解釋除了覺得銀行氛圍比較拘謹，另一個原因是他認為「瑜伽褲跟裸體其實就是一線之隔而已」，他覺得瑜伽褲太貼身，「妳什麼形狀就是包出來。」

▲▼敖犬認為瑜伽褲跟裸體只有一線之隔。（圖／翻攝自YouTube／犬潤發）



雖然發發認為外人的想法不會那麼無聊，但敖犬認為老婆並不懂男生，於是透過影片詢問男網友：「有沒有男生跟我一起是care這個的？」

▲敖犬笑指發發不懂男生的真實想法。（圖／翻攝自YouTube／犬潤發）