血肉果汁機宣布組限定男團！　「成員驚見大咖饒舌歌王」秀最帥臉龐

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌王MC HotDog熱狗和金曲獎最佳樂團血肉果汁機，宣告合體組成全新男團「流彈花園」，推出歌曲〈我不壞了嗎〉，展現「最帥的臉龐、最傲的態度，最壞的聲音」，並在去年現場演出後，引起歌迷討論，血肉果汁機主唱GIGO興奮表示：「我14歲就聽狗哥的第一張Demo，現在我快40歲了居然跟狗哥合作！」

▲▼熱狗、血肉果汁機合體推出歌曲〈我不壞了嗎〉。（圖／血肉果汁機提供）

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〈我不壞了嗎〉的靈感來自於老歌迷們，常表示覺得熱狗以及血肉果汁機軟了、老了，沒有年輕時對世界的憤恨、滿腔怒火，而他們都沒有因此想要抵抗老歌迷們的質疑，自認還是保持原有的自己，更藉由這首歌曲昭告，「我們不是在跟你們開玩笑，是在笑著打你的臉。」

聊起雙方的合作，熱狗坦言：「血肉的現場演出很屌！他們的歌迷也很屌！那種台上台下瘋狂的景象，現在想起來還是很爽！真心希望之後還有機會再一起合作。」血肉果汁機則說：「藉由合作認識狗哥後，發現我們和狗哥一樣是台上台下差很多的表演者，大家常常覺得我們台上看起來很兇，不過台下我們其實是很溫文儒雅的！」熱狗也贊同：「舞台上是一回事，舞台下又是另外一回事。我們在台上演出就變一個人，像我現場演出可能就會比彩排爆裂一百倍。」