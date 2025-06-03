Melody《康熙》「刷馬桶梗」14周年！粉絲激動告白　她感觸：歲月不饒人

記者孟育民／台北報導

《康熙來了》自2016年停播後，放到現在來看仍是經多不敗，有許多迷因梗還在網路流傳。該節目過去也捧紅不少藝人，女星Melody（殷悅，本名劉恭顯）也是因為如此，率真又可愛的個性被廣大的網友喜愛。日前她在小紅書分享遇到女粉絲告白，該名粉絲提到過去在Melody康熙聊「刷馬桶」迷因，直呼：「5月2日是那個刷馬桶梗的14週年紀念日！

」甚至還有人幫她做成日曆紀錄，相當瘋狂。

▲Melody遇到粉絲告白，跟她分享《康熙》刷馬桶梗。（圖／翻攝自Melody小紅書）

Melody一系列《康熙來了》回顧中，其中令人最印象深刻的是，聊到國外打工趣事時，表示當年在餐廳打工撐不下去，蔡康永接著問「服務生小費不是很多？」Melody立馬回應：「他要我洗馬桶誒，康永哥。」蔡康永則幽默地說：「怎樣？你要告他嗎？」

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▲Melody曾在節目聊打工趣事。（圖／翻攝自康熙來了）

如今片段過去多年，仍有不少網友翻出來回味，日前Melody逛賣場也遇到粉絲激動告白，再度提起此事，甚至被網友做成日曆紀錄，她本人都驚呼：「我都不知道耶！轉眼14年了，真的是歲月不饒人啊！」不過底下粉絲紛紛留言：「有夠經典」、「熟悉到倒背如流」、「也想要那個日曆」。