綺拉奈特莉才藝超驚人！　「用牙齒完美演奏」60億神曲《Despacito》

記者張筱涵／綜合報導

英國女星綺拉奈特莉（Keira Knightley）給人的形象一直是火辣、性感又堅強的女性，現實生活中也是如此以外，還有親民的鄰家女孩感，在12日的《吉米秀》中竟然用牙齒敲出西班牙神曲《Despacito》！

▲綺拉奈特莉。（圖／香奈兒、視覺中國CFP提供）

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綺拉奈特莉在12日的《吉米秀》談到音樂天賦時，有些害羞地承認自己的確有一項很特別的音樂絕技，那就是「用牙齒演奏」，說出來的時候大家普遍都還不太相信，直到她隨便讓人點歌後演奏出經典的《Raindrops keep falling on my head》，讓主持人吉米也看傻了眼。

▲綺拉奈特莉用牙齒演奏經典曲《Raindrops keep falling on my head》。（圖／翻攝自The Tonight Show Starring Jimmy Fallon YOUTUBE）

更驚人的還在後頭，綺拉奈特莉說可以用牙齒演奏任何歌曲，聽見吉米點擁有60億點閱的西班牙神曲《Despacito》也爽快答應，腦中思考一下旋律之後就開始演奏。吉米聽完後忍不住起立鼓掌：「我的天阿！出專輯我一定會買，太厲害了！」現在也想起一陣熱烈掌聲和尖叫。

▲綺拉奈特莉用牙齒演奏《Despacito》，吉米忍不住起立鼓掌。（圖／翻攝自The Tonight Show Starring Jimmy Fallon YOUTUBE）

事實上，綺拉奈特莉說大概念7、8年級的時候，有個男生表演了用牙齒演奏的才藝引起一陣旋風，整間學校的同學都在為之瘋狂並搶著學習，因此她也笑說只要是從那間學校畢業的同學想必都會這個技能，十分逗趣搞笑。

▼Keira Knightley Plays "Despacito" on Her Teeth and Reveals a "Love Actually" Secret。（影片／取自The Tonight Show Starring Jimmy Fallon YOUTUBE，如遭刪除請見諒）

▼Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee。（影片／取自Luis Fonsi YOUTUBE，如遭刪除請見諒）

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