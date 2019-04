綺拉奈特莉才藝超驚人！　「用牙齒完美演奏」60億神曲《Despacito》

記者張筱涵/綜合報導

英國女星綺拉奈特莉(Keira Knightley)給人的形象一直是火辣、性感又堅強的女性,現實生活中也是如此以外,還有親民的鄰家女孩感,在12日的《吉米秀》中竟然用牙齒敲出西班牙神曲《Despacito》!

▲綺拉奈特莉。(圖/香奈兒、視覺中國CFP提供)

請繼續往下閱讀...

綺拉奈特莉在12日的《吉米秀》談到音樂天賦時,有些害羞地承認自己的確有一項很特別的音樂絕技,那就是「用牙齒演奏」,說出來的時候大家普遍都還不太相信,直到她隨便讓人點歌後演奏出經典的《Raindrops keep falling on my head》,讓主持人吉米也看傻了眼。

▲綺拉奈特莉用牙齒演奏經典曲《Raindrops keep falling on my head》。(圖/翻攝自The Tonight Show Starring Jimmy Fallon YOUTUBE)

更驚人的還在後頭,綺拉奈特莉說可以用牙齒演奏任何歌曲,聽見吉米點擁有60億點閱的西班牙神曲《Despacito》也爽快答應,腦中思考一下旋律之後就開始演奏。吉米聽完後忍不住起立鼓掌:「我的天阿!出專輯我一定會買,太厲害了!」現在也想起一陣熱烈掌聲和尖叫。

▲綺拉奈特莉用牙齒演奏《Despacito》,吉米忍不住起立鼓掌。(圖/翻攝自The Tonight Show Starring Jimmy Fallon YOUTUBE)

事實上,綺拉奈特莉說大概念7、8年級的時候,有個男生表演了用牙齒演奏的才藝引起一陣旋風,整間學校的同學都在為之瘋狂並搶著學習,因此她也笑說只要是從那間學校畢業的同學想必都會這個技能,十分逗趣搞笑。

▼Keira Knightley Plays "Despacito" on Her Teeth and Reveals a "Love Actually" Secret。(影片/取自The Tonight Show Starring Jimmy Fallon YOUTUBE,如遭刪除請見諒)

▼Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee。(影片/取自Luis Fonsi YOUTUBE,如遭刪除請見諒)

★圖片為版權照片,由視覺中國CFP供《ETtoday新聞雲》專用,任何網站、報刊、電視台未經路透許可,不得部分或全部轉載!