2年前愛犬咬死鄰居！崔始源鞠躬道歉　網友湧入新聞底下狂罵

記者吳睿慈／綜合報導

南韓團體Super Junior成員崔始源飼養一隻法鬥Bugsy，卻在2017年10月發生意外，Bugsy當時沒有繫狗鍊，咬傷53歲金姓鄰居，送醫幾天後敗血症死亡，崔家一家人受到輿論指責。事隔近2年，他帶著戲劇《各位國民》回歸，1日在韓參與戲劇記者會，這也是他自出事後，沈重提起愛犬的話題，首度在大批記者面前鞠躬道歉。

▲▼崔始源2年前愛犬咬死鄰居，首度鞠躬道歉，韓網卻不買單。（圖／翻攝自startoday、Sportschosun）



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崔始源愛犬咬死鄰居一事，後受害者家屬原諒崔家，雙方和解告一段落。事發近2年，崔始源1日首度面對大批韓媒，他拿起麥克風緩緩表示：「今天是比起任何日子，都還要緊張且更有意義的日子。」提起過去發生的意外，他小心翼翼地表達立場：「過去的事情，和我有關所發生的事情，我再次了解應該更注意、更慎重還有更小心，造成很多人麻煩，真心致上道歉。」深深一鞠躬。

▲▼崔始源道歉新聞底下一片罵聲。（圖／翻攝自韓網）



崔始源為了愛犬一事鞠躬道歉，韓網網友卻不買單，記者會結束後，許多網友在新聞下方留言酸「時間點也太晚，現在才道歉不怎樣」、「你也是在裝裝樣子道歉嗎」、「有良心的話就安靜」，還有人追問「所以勒？狗怎麼處理」，但也有人緩頰「家屬都和解了」，希望網友不要再追究。