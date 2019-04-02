ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

雷／《各位國民》第一集就喇舌！李宥英跨騎崔始源腰上狂吸

記者吳孟庭／綜合報導

韓劇《各位國民》昨（1）日首播就衝上韓網熱搜關鍵字第一，崔始源初次認識女主角李宥英，考慮幾小時就立馬決定交往，吻戲超過5次，甚至看球賽看到一半就按耐不住慾火喇舌，愛得濃烈直接下跪求婚，下秒身分已變人夫，第一集進展超光速。

▲雷／《各位國民》第一集就狂吻！李宥英跨騎崔始源腰上喇舌。（圖／翻攝自KBS）

▲崔始源沒想太多就答應和李宥英交往。（圖／翻攝自KBS）

請繼續往下閱讀...

《各位國民》開播，講述失戀的金美英（李宥英 飾演）在夜店大鬧，高跟鞋剛好砸中了楊正國（崔始源 飾演）的頭，兩人因緣際會坐下來談心，談一談居然對上眼，女方說：「反正我們都失戀，不然就在一起，天亮給我答覆」，便昏沉睡在男方的肩膀；幾小時天亮後，彷若失神的男方終於得出結論，回答她：「好吧，那就在一起吧！」

▲雷／《各位國民》第一集就狂吻！李宥英跨騎崔始源腰上喇舌。（圖／翻攝自KBS）

▲崔始源、李宥英吃到同一條拉麵就接吻。（圖／翻攝自KBS）

接著就是看崔始源與李宥英無限撒糖，海邊約會親臉頰自拍、看電影摸到彼此的手也親、拉麵吃到同一條硬要接吻，連看個球賽也按耐不住，女生跨騎在男生腰上，狂吸彼此的雙唇！熱戀的兩人最終回到第一次見面喝酒的餐廳，正國拿出戒指向女方求婚，隨即步入禮堂！

▲雷／《各位國民》第一集就狂吻！李宥英跨騎崔始源腰上喇舌。（圖／翻攝自KBS）

▲看個球賽也慾火焚身，李宥英跨騎崔始源腰上喇舌。（圖／翻攝自KBS）

不過第一集後半段馬上有反轉，說好要「讓妳一輩子幸福」的正國，在兩人出發去蜜月、準備前往機場的路上，才知道剛娶進門的老婆真正職業是警察，而他本身就是一個不折不扣的詐欺慣犯，專門偷拐搶騙，兩人都隱瞞真實身分就結婚了。正國就算再愛對方也一秒冷淡，婚後都2年了還刻意保持距離，新婚不久就陷入離婚危機！

然而金玟廷飾演的神秘人物在結尾登場，她身手高超，在惡棍間挖掘正國的下落，在下一集恐怕會掀起腥風血雨。《各位國民》4月2日起在LINE TV、愛奇藝台灣站開播。

▼《各位國民》第一集就超速進展。（影片來源：YouTube DramaKBS）

敬騰老師快看！！　Gail唱《讓我為你唱情歌》甜死惹

推薦閱讀

小玉宣布分手！　和笑笑「真的搬家了」親揭交往4天背後真相

小玉宣布分手！　和笑笑「真的搬家了」親揭交往4天背後真相

瑤瑤秘密交往「南韓綜藝咖」1年半戀情曝光！　飛首爾見公婆

瑤瑤秘密交往「南韓綜藝咖」1年半戀情曝光！　飛首爾見公婆

網紅活吞整隻章魚！8條腿嘴邊掙扎爬上臉　過程全錄下網看傻

網紅活吞整隻章魚！8條腿嘴邊掙扎爬上臉　過程全錄下網看傻

《玩很大》輸了走心：氣死！　他當面吼蕾拉「妳到底有什麼可行」氣氛僵掉

《玩很大》輸了走心：氣死！　他當面吼蕾拉「妳到底有什麼可行」氣氛僵掉

KID：脫外套有收視　熊熊下秒「雙手攤開」羞爆

KID：脫外套有收視　熊熊下秒「雙手攤開」羞爆

《小飛象》原型超悲傷！　親眼見媽媽被槍殺「死後肚內全硬幣」

《小飛象》原型超悲傷！　親眼見媽媽被槍殺「死後肚內全硬幣」

阿信清晨臉紅報喜：今天說的都真的！　PO小孩照「媽媽去年如願了」

阿信清晨臉紅報喜：今天說的都真的！　PO小孩照「媽媽去年如願了」

BLACKPINK Jisoo神還原《女神降臨》！網敲碗搭檔「22歲的他」

BLACKPINK Jisoo神還原《女神降臨》！網敲碗搭檔「22歲的他」

孫鵬復出《國光幫幫忙》！　救安佐消失1年…親認「兒童節見」網暴動

孫鵬復出《國光幫幫忙》！　救安佐消失1年…親認「兒童節見」網暴動

張菲媳婦破尺度大解放！　外套一掀「上身只有Bra」渾圓雙峰全看光

張菲媳婦破尺度大解放！　外套一掀「上身只有Bra」渾圓雙峰全看光

BLACKPINK換新造型！Jennie眉上齊瀏海+黑髮及腰　美如洋娃娃

BLACKPINK換新造型！Jennie眉上齊瀏海+黑髮及腰　美如洋娃娃

小S突登報道歉蔡依林！　認了心結「我做了對不起她的事」

小S突登報道歉蔡依林！　認了心結「我做了對不起她的事」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

小玉宣布分手！　和笑笑「真的搬家了」親揭交往4天背後真相

瑤瑤秘密交往「南韓綜藝咖」1年半戀情曝光！　飛首爾見公婆

網紅活吞整隻章魚！8條腿嘴邊掙扎爬上臉　過程全錄下網看傻

《玩很大》輸了走心：氣死！　他當面吼蕾拉「妳到底有什麼可行」氣氛僵掉

KID：脫外套有收視　熊熊下秒「雙手攤開」羞爆

《小飛象》原型超悲傷！　親眼見媽媽被槍殺「死後肚內全硬幣」

阿信清晨臉紅報喜：今天說的都真的！　PO小孩照「媽媽去年如願了」

BLACKPINK Jisoo神還原《女神降臨》！網敲碗搭檔「22歲的他」

孫鵬復出《國光幫幫忙》！　救安佐消失1年…親認「兒童節見」網暴動

張菲媳婦破尺度大解放！　外套一掀「上身只有Bra」渾圓雙峰全看光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

各位國民, 崔始源, 李宥英, 日韓風

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 工藤新一時間不多了！　《柯南》鐵粉掐指一算「夢想只剩1個月」
  2. 陸明君喜曬Baby超音波照！　宣告「身分轉換」：期待你的到來
  3. 楊丞琳無P原圖「真實身材」秒現形！　中空照曝光…黃小柔驚呆了
  4. 視障女無助蹲路中間！　小黃運匠開車護身「紅燈不要動」下一秒超暖
  5. 孫鵬復出《國光幫幫忙》！　救安佐消失1年…親認「兒童節見」網暴動
  6. CHEN熬7年終出SOLO！個人專輯激出EXO團魂　LAY發聲力挺
  7. 暱稱瑤瑤公主「豬八戒比比」 　《2分之一強》韓男星IG放閃私照曝光
  8. 網紅活吞整隻章魚！8條腿嘴邊掙扎爬上臉　過程全錄下網看傻
  9. 秦嵐走秀幕後秘辛曝光！　古巨基洩「皇后暖舉」：她是很重感情的人
  10. 小玉宣布分手！　和笑笑「真的搬家了」親揭交往4天背後真相

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366