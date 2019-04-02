雷／《各位國民》第一集就喇舌！李宥英跨騎崔始源腰上狂吸

記者吳孟庭／綜合報導

韓劇《各位國民》昨（1）日首播就衝上韓網熱搜關鍵字第一，崔始源初次認識女主角李宥英，考慮幾小時就立馬決定交往，吻戲超過5次，甚至看球賽看到一半就按耐不住慾火喇舌，愛得濃烈直接下跪求婚，下秒身分已變人夫，第一集進展超光速。

▲崔始源沒想太多就答應和李宥英交往。（圖／翻攝自KBS）

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《各位國民》開播，講述失戀的金美英（李宥英 飾演）在夜店大鬧，高跟鞋剛好砸中了楊正國（崔始源 飾演）的頭，兩人因緣際會坐下來談心，談一談居然對上眼，女方說：「反正我們都失戀，不然就在一起，天亮給我答覆」，便昏沉睡在男方的肩膀；幾小時天亮後，彷若失神的男方終於得出結論，回答她：「好吧，那就在一起吧！」

▲崔始源、李宥英吃到同一條拉麵就接吻。（圖／翻攝自KBS）

接著就是看崔始源與李宥英無限撒糖，海邊約會親臉頰自拍、看電影摸到彼此的手也親、拉麵吃到同一條硬要接吻，連看個球賽也按耐不住，女生跨騎在男生腰上，狂吸彼此的雙唇！熱戀的兩人最終回到第一次見面喝酒的餐廳，正國拿出戒指向女方求婚，隨即步入禮堂！

▲看個球賽也慾火焚身，李宥英跨騎崔始源腰上喇舌。（圖／翻攝自KBS）

不過第一集後半段馬上有反轉，說好要「讓妳一輩子幸福」的正國，在兩人出發去蜜月、準備前往機場的路上，才知道剛娶進門的老婆真正職業是警察，而他本身就是一個不折不扣的詐欺慣犯，專門偷拐搶騙，兩人都隱瞞真實身分就結婚了。正國就算再愛對方也一秒冷淡，婚後都2年了還刻意保持距離，新婚不久就陷入離婚危機！

然而金玟廷飾演的神秘人物在結尾登場，她身手高超，在惡棍間挖掘正國的下落，在下一集恐怕會掀起腥風血雨。《各位國民》4月2日起在LINE TV、愛奇藝台灣站開播。

▼《各位國民》第一集就超速進展。（影片來源：YouTube DramaKBS）