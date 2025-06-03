深田恭子新寫真集照公開！　「夏威夷解放泳裝」美背全都露

記者王靖淳／綜合報導

日本女星深田恭子在睽違5年的時間，今（3）日宣布推出寫真集，確定將於8月6日正式發行。事實上，這本寫真集，不但是她個人的第22部作品，更選在她最愛的拍攝地——夏威夷檀香山取景。消息及先行公開的照片曝光後，立刻引發粉絲熱議，不少人都相當期待再次見到她在鏡頭前展現自信及魅力的一面。

▲深田恭子到夏威夷取景拍寫真。（圖／翻攝自Instagram／horipromeguro）

綜合日媒報導，深田恭子這次要推出的寫真集主打自然及活力感，內容除了泳裝造型外，也捕捉她在夏威夷陽光與海風下的日常。從坐在沙灘上的燦笑，到親自挑戰衝浪、打網球，再到健身、五天的拍攝讓深田恭子感到相當開心，「能夠在我最愛的夏威夷拍攝睽違5年的寫真集，真的非常幸福。」

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▲深田恭子將推出寫真。（圖／翻攝自Instagram／horipromeguro）

此外，透過先行公開的照片可見到，深田恭子穿著一件淺色上衣，上衣微微滑落，露出她的肩膀與美背，內搭黑色細肩帶泳衣，完美襯托性感氣質。在其他照片中，深田恭子身穿粉紅和白色相間的長袖泳衣，她趴在衝浪板上，身體微微向上抬起，臉上露出燦爛的笑容，顯得非常開心與放鬆，完美展現她健康及自信的一面。