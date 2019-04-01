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網紅活吞整隻章魚！8條腿嘴邊掙扎爬上臉　過程全錄下網看傻

記者吳睿慈／綜合報導

各國都有奇特的料理方式，生吃活章魚在韓便是一道佳餚，近來，韓Youtuber掀起一股生章魚吃放的流行，網紅So young應觀眾要求，3月上傳了一則生吃數隻章魚的影片，8條腿在嘴邊掙扎、竄爬臉上，吸盤牢牢吸住臉頰，雖有網友看得過癮，但也有人直指「很噁心」、「不敢看下去」，在網路上掀起話題。

▲▼韓網紅活吞整隻章魚！　8隻腿嘴邊掙扎爬上臉⋯網全看傻（圖／翻攝自Youtube）

▲▼韓網紅活吞整隻章魚！　8隻腿嘴邊掙扎爬上臉⋯網全看傻（圖／翻攝自Youtube）

▲▼韓網紅So young活吞整隻章魚，8條腿嘴邊掙扎爬上臉過程全錄。（圖／翻攝自Youtube）

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▲▼韓網紅活吞整隻章魚！　8隻腿嘴邊掙扎爬上臉⋯網全看傻（圖／翻攝自Youtube）

網紅So young（쏘영）於3月21日上傳一則生吃章魚的影片，與一般吃法不同，她並未把章魚切斷，而是整隻生吞，從頭部沾醬吃下去，影片裡清晰可以看見章魚的8條腿在嘴邊掙扎，整隻堵住嘴巴，她必須費力地拔下吸盤，慢慢的咀嚼，直到章魚無力掙扎，8條腿慢慢垂下，令人看得膽戰心驚，生怕她一個不小心噎到。

▲▼韓網紅活吞整隻章魚！　8隻腿嘴邊掙扎爬上臉⋯網全看傻（圖／翻攝自Youtube）

▲▼So young期間還假裝被噎到，嚇壞所有人。（圖／翻攝自Youtube）

▲▼韓網紅活吞整隻章魚！　8隻腿嘴邊掙扎爬上臉⋯網全看傻（圖／翻攝自Youtube）

影片長達14分鐘，So young從小隻章魚吃到大隻，她還換個方向咬斷腿，其中，她還裝作噎住的樣子，突然大咳一聲，嚇壞所有人，她才笑著表示「開玩笑開玩笑」，影片登上韓論壇「Theqoo」的排行榜熱搜，不少網友直指「無法看她整隻吃」、「過程很驚悚」，影片不只在韓引起討論，外媒也爭相報導。

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