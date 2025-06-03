林美貞斬斷24年婚後首露面「情緒哽咽」　一聽到孫興變臉秒遭擋！

記者黃庠棻／台北報導

藝人孫興、林美貞過去是圈內有名的銀幕夫妻，2人情纏20多年，卻始終分分合合，終於在今年4月正式簽字離婚，斷開24年的感情。林美貞寫下「無論過去有多少愛與傷痛、多少欺騙與不堪，到此為止」，今（3）日出席新戲首映記者會，也是她正式恢單後的第一次露面。

▲林美貞出席《生命的麥田》首映記者會。（圖／記者姜國輝攝）



林美貞接演新戲《生命的麥田》即將播出，今（3）日該片舉辦首映記者會，主演群王淑娟、艾偉、陳志強、孫鵬、關聰、洪小鈴、林美貞、黃采儀、廖梨伶、張雁名等人皆一同出席。其中，林美貞在簽字離婚後首度露面，只見她穿著一套白色雪紡洋裝，氣色跟狀態都相當紅潤。

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▲林美貞出席《生命的麥田》首映記者會。（圖／記者姜國輝攝）

劇中，林美貞飾演一位隨著老兵丈夫來到台灣的陸配，全程幾乎淡妝演出，她笑說是第一次在這麼刻苦的環境下演戲，因為過往的角色都是貴婦、漂亮的夫人等，雖然角色沈重但有這樣的機會拍戲仍相當開心，有感而發地直呼「不管遇到什麼事，心中還是要有愛、有希望，才能夠勇敢面對未來的日子」。

▲林美貞出席《生命的麥田》首映記者會。（圖／記者姜國輝攝）

談到跟王淑娟對戲，林美貞劇裡家中驟變，對方一句「妳做得已經夠多了」安慰，被問及聽到這句話內心是否有很大感觸時，她難掩激動情緒，哽咽地說道「剛好那場戲想要結束自己生命，演完之後對戲外的自己有很大的幫助」，不過被問到前夫孫興相關話題，她則打太極拒回，甚至遭到工作人員阻擋。

▲林美貞出席《生命的麥田》首映記者會。（圖／記者姜國輝攝）

此外，同劇組的陳志強也被工作人員詢問私下與林美貞的交情，他急著解釋說道兩人私底下並不認識，只有跟老婆曾智希到馬來西亞遊玩時，在某間餐聽巧遇同來用餐的林美貞與孫興，但他提到重點人物「前夫」時，不敢講得太明白，一旁的林美貞一聽也瞬間臉色變得嚴肅。