王嘉爾、Stray Kids都邀合作！　MILLI登上Coachella「舞台上吃芒果糯米飯」

記者蕭采薇／綜合報導

泰國新世代饒舌女傑MILLI，曾與國際音樂品牌 88rising 多次合作，包含王嘉爾、Stray Kids 成員 Changbin 等多位國際大咖都曾與她聯手發歌，更在 2022 年成為第一位登上科切拉音樂節（Coachella）主舞台的泰國藝人。

▲泰國新世代饒舌女傑MILLI，曾包含王嘉爾、Stray Kids成員Changbin等多位國際大咖都曾與她聯手發歌。（圖／YUPP! Entertainment提供）

新曲《MENACE》以輕快律動的 R&B 曲風為主軸，與沉重的歌詞相映襯，深度描繪了她內心深處的情感掙扎，與上支強悍犀利的單曲《ONE PUNCH》形成鮮明對比。MILLI 表示：「在上一首節奏強烈的《ONE PUNCH》之後，我希望透過《MENACE》展現截然不同的風格。這首歌節奏較輕鬆，但歌詞卻非常沈重，因為它描寫了我親身經歷的痛苦──在一段令我受傷的關係中選擇離開。」

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MILLI已於2月釋出專輯首波主打曲《ONE PUNCH》，MV 中女拳手的勁酷形象深得人心，上月 MILLI 更參加曼谷的業餘泰拳比賽，以一分之差惜敗展現跨界實力，也使《ONE PUNCH》再次成為話題焦點。《MENACE》則象徵她邁入新階段的蛻變，展現成熟性感的嶄新面貌。

▲MILLI以鮮明形象變化與犀利饒舌著。（圖／YUPP! Entertainment提供）



MILLI是來自泰國的新世代饒舌唱作歌手，以鮮明形象變化與犀利饒舌著稱，2002 年出生，2022 年就以首位登上 Coachella 主舞台的泰國藝人寫下歷史紀錄，還因為在舞台上吃「芒果糯米飯」讓這道美食在國際舞台被看見，推動泰國文化促進局（Department of Cultural Promotion）表示會為芒果糯米飯申請聯合國非物質文化遺產。

▲MILLI《MENACE》象徵邁入新階段的蛻變，展現成熟性感的嶄新面貌。（圖／YUPP! Entertainment提供）

此外，MILLI 也是眾多亞裔國際藝人指名的合作對象，除了曾與一手打造 Rich Brian、Joji 等巨星的國際音樂品牌 88rising 多次合作，參與韓國歌手 BIBI《The Weekend》的官方混音版本，與泰國樂團 Tilly Birds 合作的《Just Being Friendly》在 YouTube 累積破億點閱；與 F.HERO 和韓團 Stray Kids 成員彰彬（Changbin）合作的《Mirror Mirror》同樣突破一億觀看次數，還曾與王嘉爾攜手推出《Mind Games》，廣受全球樂迷關注。

▲MILLI在2022成為首位登上 Coachella主舞台的泰國藝人，寫下歷史紀錄。（圖／YUPP! Entertainment提供）

她曾榮獲多項泰國與國際音樂獎項肯定，包括 Mnet 亞洲音樂大獎「最佳亞洲新人」（2020 MAMA）、JOOX 泰國百大熱播單曲、Kazz Awards 年度新星等。作為 Spotify EQUAL 計畫的一員，MILLI 致力於提升女性在音樂與聲音產業中的能見度，單曲封面更曾登上紐約時報廣場大型看板，也曾 MILLI 榮登 BBC 2022「全球百大最具影響力女性」榜單，持續拓展其國際影響力，MILLI也將於 6月26日推出個人第二張專輯《HEAVYWEIGHT》。