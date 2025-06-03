去年才閃婚25歲韓人氣歌手還當媽　「最辣饒舌女王」宣佈二度來台

記者蔡琛儀／台北報導

日、韓混血饒舌歌手「恰米娜CHANMINA」，即將於9月20日再度登上Zepp New Taipei，延續2024年首度來台時票券瞬間蒸發的熱潮，此次有備而來的她火力全開，帶著最新巡演「CHANMINA AREA OF DIAMOND 3」攻佔Zepp舞台！

▲饒舌歌手「恰米娜CHANMINA」將再度來台開唱。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

恰米娜CHANMINA自2017年主流出道後，憑藉極具個人風格的音樂與跨語言創作能力，迅速在亞洲樂壇奠定地位。她以流利的日語、韓語與英語融合了流行樂、嘻哈和R&B元素，2019年推出的第二張專輯《Never Grow Up》大受好評，其中同名曲至今在串流平台上的累積播放次數已超過3億次，成為她音樂生涯的重要代表作之一。

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2022年，她回到出生地韓國發行全韓語單曲〈Don't go (feat. ASH ISLAND)〉，展現跨文化的音樂企圖；2023年舉辦橫濱體育館個唱及巡演「AREA OF DIAMOND 2」，更讓她首次踏上台灣舞台，引發歌迷搶票；2024年她挑戰萬人場地「PIA Arena MM」，成功舉辦雙日演唱會，並與25歲韓饒舌歌手ASH ISLAND（尹辰煐）攜手推出話題單曲〈20〉，7月更驚喜宣布和ASH ISLAND結婚、懷孕。

▲ASH ISLAND和CHANMINA去年閃婚並宣告成為新手爸媽。（圖／翻攝自ASH ISLAND、Chanmina IG）

包含紅遍全球的流行金曲〈B級〉、〈美人〉、〈Harenchi〉在內，恰米娜CHANMINA的作品不僅在YouTube官方影音頻道累積超過7億次觀看，更在日本各大串流平台累計突破10億播放，展現出驚人的音樂影響力，獨特風格深受10至20歲年輕族群壓倒性支持。演唱會門票採實名抽選制，6月9日至11日開放登記抽選，6月13日中午公開抽選結果。後續將有數次的復活抽選，若結束後仍有票券，則統一於6月24日中午12點於遠大售票系統銷售。售票與演出詳情請鎖定主辦單位大鴻藝術BIG ART官方臉書以及IG專頁。