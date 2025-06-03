扶輪社長進軍歌壇！　「超狂背景曝光」：老婆還是富家千金

▲蘇震洋推出新EP。（圖／綵星娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

歌壇新人蘇震洋（Owen）今（3日）推出個人首張EP《不晚》，年近半百的他，曾是第一代歌唱選秀節目冠軍，卻因機運而未出道，時隔30年終於發片，和老婆一起創業從商的他，自掏腰包砸上百萬圓夢，他開心笑說：「人生只要有夢，一點都不晚！」雖然平常在家練唱都被老婆罵閉嘴，「但她很支持我做這件事，能夠支持我，家裡比較和諧，專輯有一句話特別感謝她。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼蘇震洋本業是企業家 。（圖／綵星娛樂提供）

蘇震洋透露自己本業是企業家，在疫情前和老婆創業賣開架式化妝品，老婆是董事長，自己則為總經理，而岳父岳母也都創業，可說是娶到千金，當時他砸上千萬賣開架式化妝品，但受到疫情影響，進行品牌整合，年營業額達2、3000萬，後來也帶著小孩赴美國讀書生活，但1年就返台，「後來覺得那不是我想要的生活。」而他同時也開設活動公關公司經營10幾年，目前更是台中扶輪社社長。

他茹素近十年，正是因為太太的關係，蘇震洋打趣說：「太太長期吃素，我為了家庭幸福。」更分享自己以前每個月都有2、3張罰單，「吃素10年來被開不到5張（罰單），跟眾生結善緣，個性比較不會那麼衝，平和一點。」

蘇震洋花了30年，終於推出EP《不晚》，主題圍繞隨著「時間」，在一個人的生命中走過、從而產生的各種心理活動，「生命中會受到許多挫折，會自我懷疑，但只要有夢、有正能量，一切都還有希望，實現自我可以靠努力來累積完成。」而他也表示，EP名稱《不晚》更是對自我的期許，也期許能透過這張EP與樂迷共勉，「為了夢想而努力，從現在開始，一切不晚。」

