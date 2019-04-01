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全是親自上場！IU曾爆有懼水症　拍游泳戲敬業跳下水

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女歌手IU跨界挑戰大螢幕《女孩，四繹》，一人擔起4個故事主軸的人物，主演4篇短篇電影「Love Set」、「Collector」、「Kiss Burn」、「走在夜裡」，分別與裴斗娜、朴海秀等人尬戲，而她深受「懼水症」折磨，在沒有使用替身的狀況下，親自下水演戲，令人刮目相看。

▲▼ ▲▼IU曾爆有懼水症　拍電影敬業下水「全是親自上場」。（圖／Netflix提供）

▲IU與裴斗娜有場網球對決，兩人為此練了1個月網球。（圖／Netflix提供）

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「Love Set」篇裡，IU與英文家教老師裴斗娜有場網球對決，兩人在1個月內拼命練習，每天上課超過3小時，練習量大到連網球老師都讚嘆連連。IU憶起印象最深刻的場景，她忍不住笑說，當時太陽大到快撐不下去，但看到前輩裴斗娜敬業的演出，才有了動力咬牙撐過去。

兩人因戲磨出深厚感情，前輩裴斗娜體恤IU，特地贈上專屬的休息椅子，背面還寫上名字「JIEUN LEE」，IU感動地貼文「這個不炫耀一下不行，用滿滿誠意刻給我的名字，拉拉拉」，展現兩人的好交情。

▲▼ ▲▼IU曾爆有懼水症　拍電影敬業下水「全是親自上場」。（圖／Netflix提供）

▲▼IU曾差點溺水因此對水有陰影，仍在拍電影時敬業下水。（圖／Netflix提供）

▲▼IU曾爆有懼水症　拍電影敬業下水「全是親自上場」。（圖／翻攝自韓網）

個性相當拼命三郎的IU，做任何事情都會努力達到完美。她曾坦言自己怕水，然而，在拍攝「Collector」游泳橋段時，IU整天泡在水裡，沒找替身，也沒要求靠特效處理，不時詢問導演需要擺出怎樣的動作，在水中展現美麗的模樣，敬業態度令導演相當感動。

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