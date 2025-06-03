《進擊的巨人》全球唯一授權！交響樂+Live Band襲台　號召巨人迷小巨蛋開戰

記者蕭采薇／台北報導

官方唯一授權、全球巡演口碑保證的《進擊的巨人》世界巡演音樂會將登陸台北小巨蛋，一場僅能在臺北見證的唯一戰役，結合交響樂、Live Band與動畫集錦，打造專屬於粉絲的視聽饗宴，號召所有進巨迷即刻加入這場聖戰。

▲《進擊的巨人》Beyond the Walls世界巡演，是官方唯一授權的音樂會。（圖／MNA牛耳藝術提供）

本次音樂會將由官方邀請世界頂尖搖滾音樂家組成的Live Band、官方國際巡演歌手並與交響樂團、合唱團共同演出，呈現作曲家澤野弘之（Hiroyuki SAWANO）與山本康太（KOHTA YAMAMOTO）共同打造的經典配樂，帶領觀眾進入巨人肆虐的世界。從《at'aek ON taitn》到《counter・attack-mankind》，及《Apple Seed》到《Footsteps of Doom》等樂曲，現場將於大銀幕上同步播放動畫精選片段，讓觀眾重回這場驚心動魄的生存之戰，深刻感受角色間的掙扎與成長。

[廣告]請繼續往下閱讀...

音樂會全程演出細節、曲目編排皆由原作作曲家澤野弘之（Hiroyuki SAWANO）與山本康太（KOHTA YAMAMOTO）全面監製，親自參與每段音樂的製作與調整，並採用日本原版樂譜，確保現場完整還原原動畫的厚度與情感，兩位作曲家更感嘆此次音樂會能在海外演出，感到無比榮幸和期待。

澤野弘之（Hiroyuki SAWANO）表示「對我來說《進擊的巨人》的音樂，是作曲職涯中極其重要和充滿意義的一頁。這場音樂會能讓粉絲再次與作品連結，是非常難得可貴的機會，而這將是海外巡迴特有的表演，希望大家能夠充分享受音樂會」。山本康太（KOHTA YAMAMOTO））則表示「音樂會每首曲目、細節，都由我們傾心製作，將使用日本原版樂譜，希望能讓更多人親身體驗並享受《進擊的巨人》的音樂。」

▲《進擊的巨人》Beyond the Walls世界巡演，演橫跨全球多座場館舉辦。（圖／MNA牛耳藝術提供）

本次世界巡迴演橫跨全球多座場館舉辦，包括杜比劇院、卡內基音樂廳、倫敦溫布利體育館、雪梨歌劇院等頂級殿堂。多數海外觀眾表示如同在音樂中重看一次《進擊的巨人》，每一刻都讓人泛淚——「就像親身經歷一場戰爭，完全命中每個情緒，幾乎每一幕都讓人屏息。總結就是10分滿分，毫無保留地推薦」。

由諫山創筆下誕生、被全球粉絲奉為「神作」的《進擊的巨人》正式完結，但餘波未平，在今年更突破界限，獲得首屆「全球影響力獎」，成為動畫史上的里程碑，再次印證其跨世代的影響與貢獻。《進擊的巨人》Beyond the Walls世界巡演，門票將於6月10日中午12點開賣，購票請洽MNA售票網。