子瑜罕見放飛自我！　東京巨蛋左跳右跳「搞怪表情成大亮點」

記者張筱涵／綜合報導

韓團TWICE從3月20日起展開首次日本巨蛋巡迴演唱會，3月29、30日連續兩天站上東京巨蛋，最後一天都開心地在台上玩得開心不已，特別是平常木訥的子瑜也整個人放飛自我玩開了。

▲TWICE登上夢想的東京巨蛋。（圖／翻攝自TWICE IG）

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TWICE在30日演唱會上玩得不亦樂乎，成員們一個個挑戰側翻和飛躍動作，在粉絲曝光的影片中可以看見Mina穿著運動鞋連準備動作都沒有就直接標準芭蕾旋轉4圈，最後還來個華麗的Ending Pose。

另個影片中可以看見隊長志效很認真做起跑動作，下秒就以可愛的表情跳躍，不擅長撒嬌又有些認生的子瑜在歡樂氣氛上也整個人放開，一連在台上跳起來飛兩次，長手長腳看起來優美但又配上搞笑的表情變得俏皮。

▲TWICE玩HIGH了。（圖／翻攝自KpopHouseTV YOUTUBE）

其實她們這麼開心不只是達到了身為偶像歌手的一個里程碑，也是完成了從出道前、出道後都努力邁進的夢想，過去Sana就曾晴空塔接受訪問時說希望有一天TWICE能站上東京巨蛋，呼應著這樣的理念這次的巡演名稱也叫做《Dreamday》，連續2天可以容納5萬人的東京巨蛋都座無虛席，不只9名成員，連粉絲也非常開心。

▼190330 TWICE (트와이스) FUNNY ENDING @ TOKYO DOME TOUR 2019 DAY 2。（影片／取自KpopHouseTV YOUTUBE，如遭刪除請見諒）