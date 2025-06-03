洪詩懷孕點外送踩雷！山藥排骨湯「藏意外配料」打電話問店家才知：傻眼

記者潘慧中／綜合報導

洪詩懷第二胎期間，突然有感而發地說「希望這世界能再友善一點，對於那些需要幫助或是求知的人」，原因是自從懷孕以來，她就變得格外注意每一口吃進去的食物，「會擔心會不會對寶寶造成影響，這個真的就是媽媽的天性。」

▲洪詩正懷第二胎。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）



關於外食困擾，洪詩想起曾透過外送平台點了一碗山藥排骨湯，「喝了幾口，才想到沒有問店家有沒有加酒，因為山藥排骨我認知是不用加酒。」為了保險起見，她仍打電話詢問，卻得到出乎意料的答案，「有唷，我們有加米酒喔，比外面的店還多一點。」對此，她坦言當下「整個傻眼。」

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另一件印象深刻的事情，是洪詩懷第一胎時，與老公李運慶對於標示「生乳」的食品都特別留意，「例如：生乳捲，因為總感覺生乳就是沒殺菌過呀。」

▲洪詩本來以為孕婦最好不要吃「生乳」食品。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）



然而懷這胎時，由於媽媽買了一條生乳捲，洪詩實在太想吃，於是決定上網查詢。沒想到查到的不是答案，而是看到一名新手媽媽提出相同疑問卻被網友圍剿，「一直被罵很笨、沒常識，怎麼會連這種事都不知道。」

▲▼洪詩分享懷孕經歷。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）



洪詩心疼地說，在懷孕的時候真的有各種疑問，「可能別人眼裡覺得太誇張了吧，但懷孕時就真的不會想要冒險。」但看完那篇貼文後，她至少確定能吃生乳捲了，原因是「生」有新鮮的涵義，但若食品未標明是否使用殺菌乳品，就是會讓人一頭霧水，只盼社會對孕婦多一點理解與包容。

洪詩IG全文：

希望這世界能再友善一點

對於那些需要幫助或是求知的人

像我懷孕的時候

對任何東西都會很謹慎

尤其是吃進去身體的東西

會擔心會不會對寶寶造成影響

這個真的就是媽媽的天性

有時候吃外食不知道能不能吃的食物

我就會立刻上網查

「xxx 孕婦能吃嗎？」

在外面想喝個魚湯或蛤蠣湯

也要特別跟店家說不要加酒

曾經外送點了一碗山藥排骨湯

喝了幾口

才想到沒有問店家有沒有加酒

因為山藥排骨我認知是不用加酒

保險起見打去詢問

「有唷 我們有加米酒喔 比外面的店還多一點」

整個傻眼

還有像李斯特菌這種不是0就是100

也真的很恐怖

不是要給孕婦們恐慌

但我完全懂這時期的極度敏感

可能別人眼裡覺得太誇張了吧

但懷孕時就真的不會想要冒險

印象很深

記得懷哺哺時

我跟運慶覺得寫「生乳」就不要吃

例如：生乳捲

因為總感覺生乳就是沒殺菌過呀

然後我在懷這胎的時候

我媽買了一條生乳捲

我超想吃！

所以就決定再查一下

結果就查到一篇新手媽媽

在網路上提出跟我一模一樣的疑慮

結果我往下找到的不是答案

而是她一直被罵很笨 沒常識

怎麼會連這種事都不知道

可是在這種懷孕特殊時期

真的就是有各種疑惑呀

但看完那篇我總算知道生吐司我能吃了

原來「生」有很新鮮的意思

但是有沒有使用殺菌過的牛乳或起司

如果沒寫明

還是讓人霧煞煞呀