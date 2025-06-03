《黑澀會》米奇臨盆倒數！洋男友送「生產禮物超寵」：妳開心都沒預算

記者潘慧中／綜合報導

黃鈺文（米奇）以《我愛黑澀會》班底踏入演藝圈，2023年認愛外國男友後，隔年12月開心宣布懷孕的好消息，令粉絲又驚又喜。如今邁入臨盆倒數的階段，她意外收到老公送的生產禮物（Push Present），讓她好感動。

▲米奇驚喜收到男友的生產禮物。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）



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黃鈺文透露，多虧男友才讓她知道國外有所謂的生產禮物，是給辛苦懷孕並生產的媽媽的一種感謝。她坦言，「原本覺得外國人可以接受我們華人月子中心要做好做滿（鈔票用噴的）的觀念就很感動了」，沒想到男友竟然還一直要她挑禮物當作獎勵。

▲米奇男友堅持要謝謝她的辛苦。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）



黃鈺文表示，自己其實從沒聽過「Push Present」，所以一開始也婉拒了男友的提議，「月子中心付完我就很感激了」，但男友的回應讓她更為動容，「他堅持這是要謝謝我，很辛苦的承受懷孕的不舒服。」

▲米奇男友嘴甜地說：「只要能買到妳的開心都沒有預算！」（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）



當黃鈺文詢問預算時，男友的回答更是甜度爆表：「只要能買到妳的開心都沒有預算。」她忍不住笑說：「厚唷，這什麼電影對白啦～但我都還沒有Push出來就先拿來背，也是蠻好意思的。」

黃鈺文IG全文：

原來國外有這種「Push Present」生產禮物送給辛苦懷孕生小孩的習俗！

原本覺得和外國人談戀愛，可以接受我們華人月子中心要做好做滿（鈔票用噴的）的觀念就很感動了，但結果他一直要我去選個禮物～

問他預算多少，他說：「只要能買到你的開心都沒有預算。」

厚唷這什麼電影對白啦～但我都還沒有Push出來就先拿來背，也是蠻好意思的