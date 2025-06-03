邊荷律遭爆球場惡行「罵哭工讀生」吐心聲！　經紀人揭實情：已找律師

記者孟育民／台北報導

中信兄弟啦啦隊韓籍成員邊荷律來台ㄧ年多，憑藉甜美外表與活潑性格累積大批粉絲。不料，日前卻遭網友在社群爆料在球場亂丟垃圾、用韓文罵哭工讀生等。對此，球團經紀人在社群上發聲澄清，也聯繫過中職工讀生主管，強調「根本沒這件事」。而邊荷律本人看見留言雖然感到委屈，不過隨後也堅強發聲，讓粉絲都心疼不已。

▲邊荷律人紅是非多，遭到網友指控在球場惡行 。（圖／翻攝自邊荷律IG）

邊荷律遭爆私下反差極大，螢幕上形象都是假的。邊荷律面對惡意攻擊，但還是發聲表示：「美好的想法一直感謝的心，我每天都很幸福，不要擔心我。」經紀人也透露邊荷律看到留言時，感到很委屈很難過，「我安慰她不要擔心，大家不會輕易相信，所以她也發了文感謝大家關心，我第一時刻留言了解是不是有什麼誤會，同時也詢問球場執行經紀和中職工讀生主管，大家都說沒有這樣的狀況，所以也請粉絲先檢舉，也跟律師討論如何處理最恰當」。

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▲邊荷律。（圖／資料照／記者李毓康攝）

經紀人也提到，相關貼文的留言有提到其他韓籍成員，呼籲大家要冷靜，不要再惡意攻擊，或去做不適當的猜測，「所有啦啦隊女孩都很努力和用心在自己的工作崗位，支持她們最好的方式就是肯定她們！」