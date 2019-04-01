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BLACKPINK Jisoo神還原《女神降臨》！網敲碗搭檔「22歲的他」

記者吳孟庭／綜合報導

南韓人氣網路漫畫《女神降臨》日前爆出畫家「貓咪（야옹이）」的真面目，超不科學真實身材與美貌被評根本就是在畫自己，這部作品即將改編成電視劇，網友熱心幫忙找最適合的卡司，一比對大讚：BLACKPINK Jisoo根本神還原！

▲《女神降臨》誰演？粉絲狂推BLACKPINK Jisoo相似度爆表。（圖／翻攝自人氣歌謠、WEBTOON）

▲粉絲狂推BLACKPINK Jisoo演《女神降臨》女主角。（圖／翻攝自人氣歌謠、WEBTOON）

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粉絲製作Jisoo與《女神降臨》女主角「任朱靜」角色的比對照片，從外表的鵝蛋臉、圓滾滾的大眼睛、頭髮及腰的長度，幾乎是女神完美降臨。甚至製作真人Jisoo與任朱靜的半臉對比圖，連髮型都能夠完全吻合，彷彿是為她量身訂做的角色。

然而「任朱靜」其實在外面是女神，回到家卸了妝就會變成細眼、沒眉毛的普妹，在漫畫中更常常有跳脫女神完美行為的超醜表情。粉絲翻出Jisoo在綜藝節目上各種不計形象的表情包，顯示要Jisoo扮醜也沒問題，完全沒偶包。

至於男主角，粉絲認為剛在《我的ID是江南美人》有著夢幻外貌的男主角、男團ASTRO 22歲成員車銀優最適合，也製作了對比圖，讓網友紛紛敲碗，希望兩人能真的合作。

Jisoo是BLACKPINK成員中唯一和公司簽演員約的成員，雖然沒有正式作品，但曾客串過韓劇《製作人的那些事》、《非正規職偶像》，粉絲非常期盼她能以演員展現更多不同的樣貌。

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關鍵字

女神降臨, BLACKPINK, Jisoo, ASTRO, 車銀優, 日韓風

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