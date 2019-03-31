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金鍾國開唱⋯劉在錫台下「扯嗓唱超大聲」　李光洙全程尷尬

記者吳睿慈／綜合報導

南韓抒情歌手金鍾國全身上下都是肌肉，卻有反轉的溫柔嗓音，2004年推出歌曲《一個男人》紅遍大街小巷，他出道20逾年，30日在梨花女子大學舉行個人演唱會「尋找金鐘國」，身為《Running Man》的一員，成員也紛紛坐在台下給予他行動支持，劉在錫興奮地熱唱，成為當天被注目的焦點之一，笑翻所有歌迷。

▲▼金鐘國演唱會⋯劉在錫坐台下「扯嗓唱超大聲」　李光洙遮臉很尷尬。（圖／翻攝自hanjinida IG）

▲金鐘國演唱會，劉在錫坐台下扯嗓唱超大聲，全場笑翻。（圖／翻攝自hanjinida IG）

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▲▼金鐘國演唱會⋯劉在錫坐台下「扯嗓唱超大聲」　李光洙遮臉很尷尬。（圖／翻攝自hanjinida IG）

▲金鐘國演唱會，劉在錫、全昭旻、李光洙台下很嗨。（圖／翻攝自hanjinida IG）

金鍾國30日在梨花女子大學舉行個人演唱會「尋找金鐘國」，劉在錫、全昭旻、李光洙驚喜坐在台下給予支持，跟著音樂節奏擺動，當他唱到《White love》時，梁世燦成為驚喜嘉賓，使出全力飆起高音，掀起演唱會高潮。

▲▼金鐘國演唱會⋯劉在錫坐台下「扯嗓唱超大聲」　李光洙遮臉很尷尬。（圖／翻攝自hanjinida IG）

▲劉在錫唱完還發送飛吻。（圖／翻攝自hanjinida IG）

此時，坐在台下的劉在錫躍躍欲試，金鍾國cue他：「劉在錫要不要試一次？」劉在錫爽快答應，拉起嗓子狂喊「White love forever」，接著滿足地對四面八方發送飛吻，彷彿是演唱會主角，站在旁邊的李光洙、全昭旻全程露出害羞尷尬的表情，笑翻所有觀眾。這段互動也被貼出，令大批粉絲笑喊「變成劉在錫演唱會了」、「他們感情真的好」。

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劉在錫, 金鍾國, 李光洙, 全昭旻

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