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朴敏英追星穿成這樣？　韓網狂抓破綻：1個月內被肉搜

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女演員朴敏英2018年憑藉戲劇《金秘書為何那樣》知名度再度狂飆，她近期接下新作品《她的私生活》，飾演一位追星族，官方近來公開首波劇照，朴敏英被譽為「最正站姐」，廣受網友稱讚；然而，也有另一部分的嚴格網友指出破綻很多，一一點出朴敏英的打扮、手上裝備不專業，直指「頭髮綁成那樣1個月內被肉搜出來」。

▲▼朴敏英機場追星拿大白？　韓網抓包破綻：1個月內被肉搜。（圖／翻攝自韓網、tvN）

▲朴敏英新劇裡飾演站姐，卻被韓網抓包很多破綻。（圖／翻攝自tvN）

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朴敏英在戲劇《她的私生活》飾演一名對外是能力出眾的策展人，在家則是沈迷偶像的宅女，時常拿著大砲追星拍照，她卻被發現在機場追星時，使用100-400mm鏡頭（暱稱：大白兔），立刻被專業網友虧「姐姐在機場拿大白，X的」，有人舉手發問「為何不能用大白，因為太重嗎？」對方才解答「機場人那麼多，必須要盡量貼近著移動，用大白的話就沒視角了。」

▲▼朴敏英機場追星拿大白？　韓網抓包破綻：1個月內被肉搜。（圖／翻攝自韓網、tvN）

▲▼朴敏英的打扮被虧，1個月內絕對被肉搜出來。（圖／翻攝自韓網）

▲▼朴敏英機場追星拿大白？　韓網抓包破綻：1個月內被肉搜。（圖／翻攝自韓網、tvN）

不僅如此，朴敏英另外被曝光的劇照裡，俏麗綁著雙馬尾、穿白色褲子，再度被網友糾正「頭髮綁成那樣的話，1個月就被肉搜出來了。」甚至建議朴敏英連鞋子也換一下，各種破綻被抓包，雖然有粉絲緩頰「太嚴格了」，但也有人認為「既然是以站姐為題材當故事，專業一點保險」。

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朴敏英, 她的私生活

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