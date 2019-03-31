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控SS501金亨俊性侵！　受者女崩潰：你把我變成瘋女人

記者吳睿慈／綜合報導

南韓曾紅極一時的男團SS501成員金亨俊日前遭爆2010年性侵得逞一女，但他出面解釋「是在協議後才發生性關係」，否認性侵，雙方各執一詞，全案進入調查。然而，他立場表明是協議性的關係，令女方承受極大痛苦，一名疑似受害者的帳號在推特上不斷更新相關心情，崩潰寫著「我才沒有性交易」。

▲▼控SS501金亨俊性侵！　受者女崩潰：你把我變成瘋女人（圖／翻攝自推特）

▲控SS501金亨俊性侵，受者女疑崩潰發言「你把我變成瘋女人」。（圖／翻攝自推特）

一名疑似是金亨俊受害女帳號，先是轉貼金俊亨過去採訪的理想型影片，PO文「金亨俊，離開我是你的失誤，把我變成瘋女人，你也有罪。」其他的貼文還包含「我想知道亨俊的電話號碼，重新開心的復合」、「我好想亨俊，這算這段愛情失敗了，我也想復合」，該女的心理狀況看起來非常不穩定。

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▲▼控SS501金亨俊性侵！　受者女崩潰：你把我變成瘋女人（圖／翻攝自推特）

▲受者女在推特的發言外流。（圖／翻攝自推特）

不僅如此，金亨俊聲明裡解釋「兩人在協議後才發生性關係」，該女遭指性招待，對此，受害女否認性交易，激動地回「沒歷經過的人不知道，不要亂說」。該帳號雖沒被證實是否就是受害者本人，但已掀起極大討論。

SS501金亨俊29日爆出一起性侵案，女方直指2010年在家中遭硬上，9年來活在痛苦中，甚至為此尋找精神科諮詢幫助；對此，他透過經紀公司喊冤，暗指女方為了毀壞藝人的名聲才會在事發9年後出現，強調兩人發生性關係是情投意合的情況，他現在人在海外舉辦巡演，4月初將返韓接受調查。

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SS501金亨俊, SS501, 金亨俊

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