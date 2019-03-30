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金鍾國群組流出：骨折寫成感冒？　男歌手崩潰「哥哥好可怕」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓歌手金鍾國很喜歡運動，私下也經常相揪好友健身，對運動的熱愛堪稱著迷程度。近來就有歌手DinDin在自己的IG限時動態貼出一張與他的對話，再次令網友見證到金鍾國堅持運動的「可怕」對話，連感冒都不足以成為「請假」的理由。

▲▼金鍾國群組流出：骨折寫成感冒？　男歌手崩潰：哥哥好可怕（圖／翻攝自金鍾國、DinDin IG）

▲金鍾國運動群組對話流出，DinDin崩潰。（圖／翻攝自金鍾國、DinDin IG）

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DinDin於29日在IG限時動態貼出一張與金鍾國的對話，他表示自己剛從澳洲回來，因為溫差的關係感冒，「今晚就不參加了，對不起，身體真的很痛（不舒服）。」他在群組裡向幾位哥哥請假、不參加晚上的運動，沒想到，金鍾國秒回答「只因為感冒？你是寫感冒沒錯吧？」

▲▼金鍾國群組流出：骨折寫成感冒？　男歌手崩潰：哥哥好可怕（圖／翻攝自金鍾國、DinDin IG）

▲DinDin曝光與金鍾國一起運動的群組，金認為區區感冒不足以影響運動行程。（圖／翻攝自DinDin IG）

金鍾國語意裡認為區區感冒，不能成為阻擋DinDin運動的理由，他加碼再問：「不是骨折，也不是肌肉撕裂，而是感冒？」最後，他語帶威脅：「你是不是在澳洲用太多英文，把骨折寫成感冒了？」DinDin委屈表示：「哥哥，我一抵達澳洲就一直在工作，真的身體不舒服。」

隨後DinDin把群組訊息在Instagram貼出，哀嚎「哥哥（金鍾國）真的是個很可怕的人」、「拜託哥哥偶爾也感冒一下吧」。這段對話曝光後，也有網友笑虧「金鍾國很殘忍」、「對話內容真健康」、「一天不運動不行」。

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